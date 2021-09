Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Bu haftaki test konuğumuz Hyundai Assan’ın İzmit fabrikasında üretime başladığı ve SUV segmentine farklı bir bakış getiren Bayon modeli oldu. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Hyundai’nin yeni tasarım çizgileri çok dikkat çekici. Otomobilde geniş bir ön ızgara ilk görüşte kendini belli ediyor. Aşağı ve yana doğru açılan ızgaranın her iki tarafında geniş hava açıklıkları bulunuyor. Üç parçadan oluşan aydınlatma grubu, gündüz sürüş farları, kısa ve uzun farlar olmak üzere araca şık bir ambiyans kazandırmış. Genişlik hissini vurgulayan gündüz sürüş farları, kaputun ucuna doğru konumlandırılmış. Bayon’un yanında ise dinamik bir omuz çizgisi bulunuyor. Kama şeklindeki bu sert ve keskin çizgi, ok şeklindeki arka stop lambaları, tavana doğru uzanan C sütunu ve arka kapıya doğru çizgi şeklinde geçiş yapan yatay hat ile muazzam bir uyum sergiliyor. Özellikle ok şeklinde tasarlanan arka stoplar ve hemen üzerinde yer alan siyah zemin, otomobilin daha heybetli görünmesini sağlıyor.

İ20 platformunda üretilen Bayon, kardeşine benzer birçok özellik barındırıyor. Kullanılan motor ve şanzıman, hatta otomobilin iç konsolu bile aynı. Ancak Bayon i20’ye göre daha yüksek. Dolayısıyla düşük motorlu ve fiyatlı bir B-SUV düşünenler için tercih edilebilir. İç mekânda donanım seviyesine bağlı olarak 10 inç dijital göstergeye ve yine 10 inç bilgi eğlence ekranı var. Ayrıca, otomobilde yine donanım seviyesine bağlı olarak 8 inçlik bir ekran daha bulunuyor. Sıra dışı tasarıma sahip otomobilin kokpitinde, kapı kollarında ve saklama ceplerinde iç mekânı şıklaştıran LED ortam aydınlatması da bulunuyor. Yalıtım konusuna gelirsek, bizim test ettiğimiz model ile mi ilgili yoksa kronik bir durum mu bilemiyorum ancak, 120 km üzerindeki hızlarda içeriye rahatsız edici bir rüzgâr sesi geliyor.

HİBRİT MOTOR SEÇENEĞİ

İsmini Fransa'nın bir tatil beldesinden alan Bayon’da sunulan 48V hafif hibrit teknolojisi, 100 ve 120 beygir güçleriyle seçilebiliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan bu teknoloji, 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman (6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile satın alınabiliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. Hem manuel hem de DCT ile kombine edilen bu seçenek, Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. Bayon’da 5 ileri (5MT) manuel şanzımanla gelen 84 PS'lik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik motorlar da var. Çok yüksek bir performans beklentisi içinde olmayanlar için ideal bir seçim olabilir. Yakıt tüketimi konusunda da çok can yakıcı bir durumu yok.

Gelelim Bayon’un en cezbedici noktasına… Bir kere satış fiyatı göz önüne alındığında inanılmaz teknolojik bir otomobil olduğunu söylememiz gerekiyor. Uzak Doğu markaları son yıllarda teknoloji ve güvenlik konularını ön planda tutuyor. Bunu Bayon’da da görmek mümkün. Kablosuz şarj, önde ve arkada USB çıkışları, tüm detayları içinde barındıran bir dijital bilgi ekranı var. Ayrıca yarı otonom sürüş yeteneğine sahip Bayon’da şerit takip asistanı, ön çarpışma önleme yardımcısı, sürücü dikkat uyarısı, araç kalkış uyarısı, arka yolcu uyarısı ve navigasyon tabanlı akıllı hız sabitleyici gibi teknolojiler bulunuyor. Sürücü çaprazdan gelen aracı fark edemediğinde sesli olarak uyarılıyor. Başta da söylediğimiz gibi, Bayon fiyat olarak oldukça rekabetçi pozisyonda. Otomobilin 201 bin liradan başlayan satış fiyatı, donanım seviyelerine göre 320 bin liraya kadar çıkıyor.