Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Yapılan açıklamada,''TOGG Gemlik tesisimizdeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin'' denildi.

Fabrikanın giderek yükseldiği görülen videoda boya tesisi, gövde tesisi, montaj tesisi, enerji tesisi, artıma tesisi, su işleme tesisi ve giriş binası ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI BAŞKAN ERDOĞAN İYİ HABERİ DUYURMUŞTU

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık zaman yakın, TOGG halkımızın istifadesine sunulacak" ifadelerini kullanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, araçların 2022 yılının sonunda seri üretim bandından indirdiğinde tüm Türkiye'nin gurur duyacağını kaydederek, "Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak" açıklamasında bulunmuştu.

TOGG Gemlik tesisi hızla yükseliyor! 2022 sonunda üretime hazır Türkiye’nin Otomobili TOGG, resmi Twitter hesabından Gemlik tesisindeki son durumu gösteren hem de bilgi veren bir video paylaştı.

Yerli otomobil TOGG'un montajında ilk görüntü Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nde yerli araç çalışmaları devam ederken, otomobilin montajından ilk görüntü paylaşıldı.

TOGG 2022 yılının sonunda seri üretime hazır Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nde 18 Temmuz 2020'de başlayan inşaat çalışmaları plan dahilinde ilerliyor. Tesisin gelecek yıl sonunda üretime hazır hale gelmesi bekleniyor.