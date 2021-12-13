Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2023’ün ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan ve büyük ilgi gören tasarımı denemek ve bilgi almak isteyenler, standın önünde kuyruklar oluştururken, GP Kompozit’in uluslararası motosiklet sektörüne sunduğu yüzde yüz yerli üretim diğer ürünleri de fuarda ilgi odağı oldu. 2004 yılında İstanbul’da üretime başlayan ve %100 yerli üretim yaparak, öncelikle Tüm Türkiye’ye günümüzde ise dünyanın her noktasına ürünlerini ulaştıran GP Kompozit, “motosiklet dünyası”nın en başarılı markaları arasında gösterilirken, ön cam siperliği, deflektör, motor koruma demiri, çanta taşıyıcı, çamurluk gibi parçaların üretimini gerçekleştiriyor.

‘Milli Muharip Uçak’ 15. Savunma Sanayii Fuarı’nda görücüye çıktı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU), ‘15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te görücüye çıktı. Dünya kamuoyunun da önemle takip ettiği Milli Muharip Uçak’ın Mart 2023’te hangardan çıkarılması hedefleniyor.