Türkiye Gazetesi

Dövizde yaşanan sert düşüş, sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 10 indirim olarak yansıdı. Sıfır otomobile gelen indirimin ikinci el otomobil piyasasına yansıması bekleniyor. İndirim beklentilerine yönelik açıklamalarda bulunan galericiler ise olumlu yansımayı önümüzde ki günlerde göreceklerini ve tahmini düşüşün ise yüzde 20 olacağını belirttiler.

“SIFIR OTOMOBİLLERDE DÜŞÜŞE NEDEN OLDU”

Dövizdeki düşüşle beraber ikinci el otomobil piyasasının durma noktasına geldiğini belirten Demirhan Akkaya, “Senenin son ayı genel olarak durgun geçer. Vatandaş da dövizde ki oynaklıktan dolayı araç alıp satmak konusunda soru işareti yaşıyor. Dövizde ki sert düşüş sıfır otomobillerde düşüşe neden oldu.” dedi.

“YÜZDE 10 CİVARINDA YANSIMASINI BEKLİYORUM”

Dövizdeki düşüşün ikinci el otomobil piyasalarına olumlu yönde yansıyacağını belirten Akkaya, “Bu durum ikinci el piyasasına da olumlu yönde yansıyacaktır. Bu yansımanın ise yüzde 10 civarında yansımasını bekliyorum. Döviz düşmeden önce ayda 5 araç satıyorduk. Şimdi ise döviz düştüğünden bu yana araç satamadık” şeklinde konuştu.

İKİNCİ ELE YÜZDE 20 FİYAT DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR

İkinci el otomobil satışlarının yavaşladığını vurgulayan galerici Halil Nişan, “Düşüşün sebebi ise dövizin bir anda düşmesinden kaynaklı yaşanıyor. Dövizde artış yaşanırken piyasa çok hareketliydi. Şu an ise ortada bir panik var. Bu durgunluk bir iki ay sürecek gibi görünüyor. Şu anda kimsenin araç almak gibi bir telaşı yok. İkinci el otomobil piyasasına kademeli olarak indirim yansıyacaktır. Bu oran ise yüzde 20 civarında olacaktır” ifadelerini kullandı.

Otomobil piyasası rahatlayacak: ‘Yok’ diyemeyecekler mecburen satacaklar Tedarik sıkıntılarının yanına stokçular da eklenince fiyatlarda büyük artış yaşanan otomotiv sektörü ile ilgili konuşan galericiler "Kurdaki düşüş otomatik olarak yansıyacak. Stoktaki araçlar mecburen satışa çıkacak" dedi.

Dolardaki düşüşün ardından otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz sıfır otomobiller Döviz kurunda yaşanan düşüşün ardından bazı otomobil markaları fiyat listelerini güncelledi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı kararla dolarda sert bir düşüş yaşandı. Dolardaki bu düşüş otomobil fiyatlarına da yansıdı. Aralık ayında bazı araç modellerinde 100 bin TL’leri geçen fiyat artışları yaşanmıştı. Döviz kurundaki düşüşle beraber gelen fiyat düşüşlerinin ardından Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobiller belli oldu.

Otomobiller stokçuların elinde patladı Otomotiv sektöründe fiyatlar yüzde 5-10 aşağı çekildi, indirimin ise üç ay içinde yüzde 30'u bulması bekleniyor. Stokçular da ellerindeki araçları piyasaya sürmek zorunda kalacak.