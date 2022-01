Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Bu hafta Türkiye’nin en çok satan otomobili olan Egea’yı test ettik. Öncelikle, makyajlanarak son hâline kavuşan yeni Egea sedanın teknolojik donanımları ve sürüş konforu ile bizi şaşırttığını söylemekte fayda var. Opsiyonlu donanımlar dahi olsa; şerit takip sistemi, koltuk ısıtma, kablosuz şarj, hayalet gösterge, carplay destekli 10 inç tablet ekran, anahtarsız giriş ve çalıştırma, çarpışma uyarı ve otonom frenleme sistemi, yorgunluk uyarı sistemi, elektrikli eller serbest bagaj kapağı gibi özellikleri ile Egea, sınıf atlamış diyebiliriz. 3 farklı versiyon ile satışa çıkan otomobilin, en üst donanımı olan Lounge Plus paketi test ettiğimizi belirtelim. 1.6 multijet motora sahip bu araç 130 beygir güç üretiyor. Dış tasarımından başlarsak, ön ızgarada yer alan FIAT logosunun yerini, FIAT yazısı almış. Krom detayların çoğaldığı otomobilde ön sis far ve radyatör ızgarasının birleşmesi otomobili daha şık bir görünüme kavuşturmuş. Ön far ve arka stoplar LED teknolojisine kavuşmuş. Özellikle gündüz farları oldukça dikkat çekiyor. 17 inç elmas kesim jantlar otomobili daha güçlü gösteriyor. 520 litrelik bagaj hacmi de yeterli seviyede. Otomobilin içindeki baş ve diz mesafesi de rahatsız edici durumda değil. Geniş ve rahat diyebiliriz.

KABLOSUZ CAR PLAY

Egea sedanın iç tasarımı makyajla birlikte çok değişmiş. Sürücü koltuğuna oturduğunuzda ilk olarak 7 inçlik hayalet gösterge paneli ve 10 inçlik multimedya ekranı göze çarpıyor. 3 kollu direksiyon simidi sportif görünüyor. Ayrıca içerde kullanılan yumuşak plastik malzeme otomobilin lüks detayların başında geliyor. Yalnızca ses düğmesinin vites altına konumlandırılması, ulaşımı zor olması nedeniyle beni rahatsız etti. Saklama alanlarına gelirsek, ön bölüm 1 litrelik şişeleri alabiliyor. Ayrıca kablosuz Car Play ve kablosuz şarj özelliği bulunuyor.

MÜHENDİSLER İYİ ÇALIŞMIŞ

Süspansiyon ve yalıtım konusu da merak edilen bir konu. Açıkçası Yeni Egea sedan, bu konuda da benden tam not aldı. Yüksek hızlarda dahi rüzgâr sesini içeri almıyor. Mühendisler izolasyon konusunda iyi iş çıkarmış. Derin çukurları pek hissetmiyorsunuz. Tabii bu özellikleri sayarken kendi sınıfı bir otomobili karşımıza alıyoruz ve değerlendirmeyi ona göre yapıyoruz. Egea’dan müthiş bir konfor beklemek de olmazdı. “Rakiplerine göre iyi standartlara sahip” demek doğru olur. Yalnızca yol tutuşu konusunda beni pek tatmin etmedi. Belki lastik belki de hava şartlarından dolayı ama Egea virajda kendini salıyor.

AZ YAKIP İYİ KAÇIYOR!

Egea’da; 1.4 fire, 1.3 multijet, 1.6 multijet ve 1.0 turbo beslemeli olmak üzere 4 ayrı motor seçeneği var. Gaz pedalı tepkisi gayet iyi seviyede. 130 beygirlik gücü hissettiriyor. Çekiş konusunda bir sorunu yok. 0-100 kilometre hıza 10 saniyede ulaşıyor. Yakıt tüketimi ise karma kullanımda 5 litre civarında. Egea’nın ‘fiyat-performans’ açısından eleştirilecek bir yanı yok. Tam donanımlı Lounge plus paketinin fiyatı 470 bin lira civarında. Bu rakamlara B segmenti otomobillerin dahi alınamayacağı düşünüldüğünde Egaa mantıklı bir karar olabilir. Başlangıç fiyatı ise 350 bin lira bandından. Kısaca Egea tam bir aile otomobili, makyajlanarak daha şık bir görünüme kavuşmuş. Yakıt tüketimi makul seviyede, iç donanım ve teknolojik özellikleri fazlasıyla tatmin edici.

Fiat Egea’dan yeni model Egea model ailesinin beşinci gövde tipi olan ‘Egea Cross Wagon’ bu ay satışa çıkıyor.

Egea konuşmaya başlayacak Kullanıcısına motor, lastik ve yakıt bilgilerini uzaktan bildiren, gittiğiniz noktada boş otopark durumunu kontrol eden “Fiat Yol Arkadaşım Connect” Bursa’daki AR-GE merkezinde geliştirildi.