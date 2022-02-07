Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv sektörünün 2021’in son aylarında yaşanan döviz kuruna bağlı fiyat dalgalanmalarıyla duraklama sürecine girmesi ikinci el piyasasını da aynı yönde etkiledi. 2022 yılına da geçtiğimiz yılın ilk aylarında olduğu gibi yavaşlama ile başlayan ikinci el araç sektörü yılın ikinci yarısından umutlu. Sıfır araç fiyatlarının çok yükselmesi, çip krizi nedeniyle bulunurluk sorununun devam etmesi, kurumsal ikinci el firmalarının garantili araç sunmaları ve finansal destekleri tüketiciyi ikinci el araç almaya yönlendiriyor. İkinci el araç piyasasının 2021’de geldiği durum ile ilgili ayrıntıları ve gelecek dönem ile ilgili öngörülerini paylaşan Doğan Trend Otomotiv Perakende Operasyonları ve Suvmarket Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya “2021 yılının ilk 5 ayında Covid etkisi sebebiyle sokağa çıkma yasakları pazarı durma noktasına getirdi. Senenin ikinci yarısında ivme yukarı yönlü olsa da son 15 günde yaşanan döviz kuru değişimleri ile yeniden duran ikinci el sektörü 2021 yılında bir önceki seneye göre %7 daralma ile sonuçlandı” şeklinde konuştu.

BİR AYDA YÜZDE 70 ARTIŞ

İkinci el pazarının daralarak geçirdiği 2021 yılının ardından 2022’ye de durgun başladığını vurgulayan Sakarya “İkinci el araç fiyatlarını da değerlendirdiğimiz zaman son 3 ayda daha önce görülmemiş seviyede bir hareketlilik görüyoruz. 2021 son çeyreğinde artan talep ve kur artışı ile ikinci el otomobil fiyatları bir ay içinde %70 yükseldi. Sonrasında dövizdeki düşüşe paralel olarak %20-25 oranında geri geldiği görüldü. Fakat buna rağmen ocak ayında fiyatların geri gelmesi bile satışları hareketlendiremedi çünkü piyasada belirsizlik hâkim. Alıcılar kurların biraz daha düşmesini beklerken, satıcılar ise kurlar yükselirse bir daha sattıkları aracın yerini dolduramayacaklarını düşünüyorlar. Bu sebeple ocak ayı çok zayıf geçti. Aralık ayının yarısı kadar bile satış gerçekleşmedi. 2022 yılı geçen yıl gibi yavaş başlasa da yılın ikinci çeyreğinden itibaren yeniden yükseliş gerçekleşecek. Bunda tüketicinin yükselen fiyatlar sebebiyle sıfır araca erişmekte zorlanacak olması büyük etken. Bu yaşanan gelişmelere devam eden çip krizi sebebiyle sıfır otomobilde bulunurluk problemleri de eklendiği zaman tüketicinin ikinci ele yönleneceğini öngörüyorum” dedi.

İkinci elde 'kilometre oyunu' PTT hizmetiyle önleniyor İkinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması veya düşürülmesi sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten milyonlarca kişi faydalandı.

İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi Döviz kurlarındaki yaşanan gerilemeyle birlikte sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan düşüş, ikinci el satışlarını adeta durma noktasına getirdi.