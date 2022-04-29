Türkiye Gazetesi

Çin Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi, geri çağırmanın hem ithal edilen araçları hem de Çin'de üretilen araçları kapsadığını duyurdu. AP'nin haberine göre, geri çağrılan Tesla otomobillerde aşırı durumlarda çarpışmalara yol açabilecek olan Track Modu'ndayken kilometre veya mil gibi hız birimi gösterilmiyor. Bu nedenle araçların potansiyel olarak çarpışma riski taşıdığı belirtiliyor.

Nisan ayının başında da Tesla, yarı iletkenlerde kazalara neden olabilecek potansiyel sorunlar nedeniyle 127 bin 785 Model 3 otomobili geri çağırdı. Bu son geri çağırma, Çin'de üretilen ve 12 Ocak 2019-25 Mart 2022 tarihleri ​​arasında üretilen aynı modelden ithal edilen 14 bin 684 aracı kapsıyor.

TESLA'DAN HATA DUYURULARI

Tesla tarafından yapılan duyuruda, geri çağırma kapsamındaki araçların yazılımı kablosuz (OTA) bir teknoloji aracılığıyla ücretsiz olarak yükseltilecek ve araç sahiplerinin süreci tamamlaması sağlanacak. Şirket, yükseltmelerin Tesla servis merkezlerinde yapılabilmesi için bu şekilde yükseltilemeyen araç sahipleriyle iletişime geçecek.

Haziran 2021'de Tesla, bir yazılım sorununu çözmek için çoğu Çin'de üretilenler de dahil olmak üzere 285 binden fazla aracı geri çağırdı. Ancak Tesla'nın hata nedeniyle geri çağırdığı araçlar bununla da sınırlı kalmada. Aralık ayında ise yaklaşık 200 bin otomobil daha geri çağrılarak çeşitli yükseltme ve onarımlardan geçti.

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