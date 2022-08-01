Türkiye Gazetesi

Sadece 62 adet üretileceği açıklanan bu üst seviye süper spor otomobil, bir önceki nesli MC20'nin özelliklerini daha da ileri bir seviyeye taşıyor.

Kod adı 24 ile anılan yeni model, ileri teknoloji ürünü V6 Nettuno motoru yeni bir turbo besleme ve gerekli optimizasyonlarla 740 bg üretiyor. Project24’te ayrıca yenilikçi süspansiyon, karbon seramik fren sistemi ve yarış lastiklerin yanı sıra FIA onaylı güvenlik özellikleri de yer alıyor. Project 24, markanın hafif yapı prensibine uygun olarak 1.250 kg'ın altında kalacak ağırlığı, mükemmel güç-ağırlık oranı yaklaşımı ile yaklaşık her bir beygire 1,69 kg değeri sunuyor. Araç şimdiden otomobil dünyasının ünlü koleksiyonerlerini birbirine düşürmüş durumda…

İcradan yarı fiyatına satılık ‘Maserati’ 480 bin TL değerindeki 2014 model Maserati marka otomobil, icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.