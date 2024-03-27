ABD otomotiv sektöründe yeni kriz senaryosu: Baltimore

Pandemide tarihinin en büyük darbesini yiyen ABD otomotiv pazarı ardından çip krizi ile ciddi güç kaybetmişti. Tam işler düzeliyor derken Rusya-Ukrayna savaşı patlak verince global arenada hammadde sıkıntısı başladı. Dengeleri yerine oturmaya çalışan ABD’li üreticiler, yılda 750 bin adetten fazla otomotiv sevkiyatı gerçekleştirilen Baltimore limanında yaşanan köprü faciası ile sarsıldı.

ABD’nin Baltimore şehrindeki Francis Scott Key köprüsü, altından geçmeye çalışan bir konteyner gemisinin çarpması sonucu çöktü. Çok sayıda aracın nehre düştüğü görüntüler sonrası peş peşe komplo teorileri gelmeye başladı. ABD Başkanı Biden ise konuyla açıklamasında köprünün yeniden inşası için federal hükümetin devreye gireceğini belirtti…

Reuters, Amerika otomotiv pazarında motorlu taşıt ve parça ithalatının yüzde 42'sin Baltimore limanı üzerinden gerçekleştirildiğini duyururken yeni köprü çalışması dolayısı ile gemi trafiğinin aksamasının yeni bir krize yola açacağı belirtiliyor.

MARKALARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ…

GM yaptığı açıklamada, "Durumun operasyonlarımız üzerinde minimum düzeyde etki oluşturmasını bekliyoruz. Araç sevkiyatlarını diğer limanlara yönlendirmek için çalışmalarımız başladı" dedi.

Ford Mali İşler Direktörü John Lawler Reuters'e yaptığı açıklamada, köprünün çökmesi sonucu parça taşıyan gemileri diğer limanlara yönlendirmenin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu ve tedarik zincirinin bundan her türlü etkileneceğini söyledi. Lawler, "Kısa vadede geçici çözümler üzerine ekibimiz nakliye alternatiflerini güvence altına aldı" dedi.

Stellantis tarafından ise müşterilerin kesintisiz araç akışını sağlamak için çeşitli ulaşım sağlayıcılarla acil durum planları konusunda görüşmelere başladıkları açıkladı.

Toyota Baltimore’un Kuzey Amerika operasyonlarında birincil liman olmadığı için öncelikle araç ihracatı üzerinde bir etki yaşamayacaklarını açıkladı ve "Şu anda önemli bir aksama beklemiyoruz ancak uzun vadeli etkiyi ve karşı önlemleri belirlemek için durumu yakından değerlendiriyoruz" dedi.

Volkswagen ve Nissan’da benzer bir açıklama ile Baltimore’da yaşanan durumun kendi sevkiyatları etkilemediğini ama konuyu çok yakından takip ettiklerini belirtti.

BMW tarafında ise okyanus tarafında yaşanan kazanın kendi sevkiyat gemileri için büyük bir etki oluşturmayacağını, kara tarafında ise kamyon trafiğinin yeniden yönlendirileceğini açıkladı.

Mercedes araç sevkiyatlarını ağırlıklı olarak Georgia ve Güney Carolina'daki limanlardan gerçekleştirdiğini belirtirken durumun kendisi için bir gecikmeye sebep olmayacağı, fakat sektör adına konuyu yakından incelediklerini duyurdu…