Alman devleri korkutan rakip: BYD U7 üretim hattından indi!

Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Serisi ve Audi A8L gibi dişli oyunculara Çinli bir rakip geliyor. BYD’nin merakla beklenen amiral gemisi U7 üretim hatlarından inmeye başladı. Araç hem tamamen elektrikli hem de plug-in hibrit versiyonlarıyla vitrine çıkmaya hazırlanıyor. 1.287 HP güç ve 2,9 saniyelik 0-100 km/s performansıyla dikkat çeken EV versiyonunda menzil 720 km’ye ulaşıyor.

BYD’nin uzun zamandır merakla beklenen ve Yangwang markası altında pazara sunması beklenen yeni amiral gemisi U7, Çin’de seri üretim aşamasına geçti. İlk kez Ocak 2023’te duyurulan ve geçtiğimiz yıl Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtılan model, Mart 2025 sonunda Çin’de ön satışa sunulmuştu. Ancak üretim hattından ilk araçların çıkması Mayıs sonunu buldu.

Öncelikle tamamen elektrikli versiyonu üretilen U7, sade ön tampon tasarımı ve tavanındaki LiDAR sensörüyle dikkat çekiyor. Beyaz gövde rengi ve 21 inç çok kollu jantlarla poz veren model de geleneksel yan aynalar tercih edilmiş. İç mekân ise oldukça sade ve beyaz tonlar hâkim.

HIZI 270 KM İLE SINIRLANDIRILMIŞ

Yangwang U7 EV versiyonu, dört elektrik motoruyla toplam 1.287 beygir güç sunuyor. 0-100 km/s hızlanması sadece 2,9 saniye olan araç, 135,5 kWh batarya sayesinde CLTC verilerine göre 720 km menzil vadediyor. Maksimum hızı ise 270 km/s. olarak sınırlandırılmış.

Plug-in hibrit versiyon ise 2.0 litrelik turbo benzinli motorla desteklenmiş ve toplam menzili 1.000 km’nin üzerinde. U7, dört veya beş koltuk düzeniyle sunulurken, iç mekânda 12,8 inçlik orta ekran, ön yolcu için 23,6 inçlik bir monitör ve arka yolcular için iki ayrı ekran bulunuyor.

20 derece dönebilen arka tekerlekler ve manyetik süspansiyonlu Disus-Z sistemi gibi teknolojilerle öne çıkan modelin Çin fiyatları ise 95 bin dolar seviyelerinde. U7’nin tamamen elektrikli olan versiyonunda 5.265 mm uzunluk, 1.998 mm genişlik ve 1.517 mm yükseklik ölçüleri bulunuyor. Aracın dingil mesafesi ise 3.160 mm olarak belirtiliyor. Söz konusu ölçülerle F-Sedan segmentinde kendine yer bulan U7’nin karşısında durabilecek modeller ise Mercedes S-Serisi, BMW 7 Serisi ve Audi A8L olacak. U7’nin iç mekânında 12,8 inçlik orta ekran, ön yolcu için 23,6 inçlik bir monitör ve arka yolcular için iki ayrı ekran yer alıyor. 20 derece dönebilen arka tekerlekler ve manyetik süspansiyonlu Disus-Z sistemi gibi teknolojiler yer alıyor.