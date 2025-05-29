Rolls-Royce Ghost Series II İstanbul’da gövde gösterisi yaptı

Ghost Series II, Ghost Extended Series II ve Black Badge Ghost Series II olmak üzere üç farklı karakteri ile yeni yüzü tanıtılan Ghost, Türkiye’de ilk kez sahneye çıktı. Rolls-Royce tarihinde en çok tercih edilen modeli olarak dikkat çeken Ghost, yenilenen iç tasarımda ilk kez kullanılan deri dokuma tekniği ile lüks sınıfın çıtasını yine kırmayı başardı. İşte detaylar...

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, marka tarihinde en çok talep gören model olarak ön plana çıkan serisinin yeni üyesi Ghost Series II’nin örtüsünü kaldırdı. Seçkin davetliler ve otomotiv basının önünde boy gösteren Rolls-Royce Ghost Series II, premium sınıfının bilinen tüm sınırlarını yukarı doğru zorlayan duruşu ile büyük beğeni topladı.

Lansman etkinliğinde konuşma yapan Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal “Ghost, en yorucu zamanlarda bile yolculukları zahmetsiz ve keyifli bir deneyime dönüştüren eşsiz bir otomobil. Ghost’un ilk tanıtımından bu yana geçen yıllar içerisinde müşterilerimiz en çok sofistike mühendisliğini, zamansız tasarımını ve kusursuz el işçiliğini değerli bulduklarını belirtiyor” dedi.

"FARKLI YAŞAM TARZLARINA HİTAP EDİYOR"

Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann ise konuşmasında “Ghost Series II modelleri üç farklı karakteri temsil ederken farklı lüks kodlarını yansıtıyor. Böylece her bir model müşterilerimizin farklı yaşam tarzlarına kusursuz bir şekilde hitap ediyor. Ghost Series II markanın bugüne kadarki en ileri teknolojiye sahip V12 motorlu modeli olarak konumunu güçlendiriyor” ifadelerine yer verdi.

Rolls-Royce Motor Cars tarihindeki en popüler model olan Ghost’un güçlü, sürücü odaklı ve zarif yorumu olan Ghost Series II sade ve kendinden emin dış tasarımı, kişiye özel Bespoke tasarımları için etkileyici bir zemin oluşturuyor. Müşteriler Ghost modelinde daha önce hiç bulunmayan iç mekan kaplamalara ve donanımlara ulaşabilirken, Bespoke’un dijital dünyaya adım attığı gelişmiş yazılım teknolojilerine de erişebiliyor.

Ghost Series II’nin modern duruşu, ızgaranın alt bölümünden ön çamurlukların kenarına kadar uzanan yenilenmiş far ve gündüz ledi tasarımlarıyla vurgulanıyor. Ön tasarımın alt bölümü, ızgara için sağlam bir temel oluştururken, yeni krom detaylar Spirit of Ecstasy heykelciğini havada süzülüyormuş gibi gösteriyor. Ayrıca araç, Spectre’den ilham alınan, yan ve arka yüzeyleri uyumlu hale getiren yeni stop lambası tasarımıyla öne çıkıyor.

EL İŞÇİLİĞİ DİJİTAL TEKNOLOJİ İLE BULUŞUYOR

Ghost Series II’nin iç tasarımı, geleneksel el işçiliği ile dijital teknolojiyi buluşturuyor. Yeni sütunlar arası cam panel içine yerleştirilen Merkezi Bilgi Ekranı, markanın gelişmiş SPIRIT işletim sistemini barındırıyor. SPIRIT, Series II’nin uzaktan kontrol özelliklerini, yalnızca davet üzerine üye olunabilen Rolls-Royce’un dijital özel üye kulübü Whispers ile entegre ediliyor. Merkez Bilgi Ekranı’nın yanında, yolcu tarafında, yeni Spirit of Ecstasy saat kabini bulunuyor. Bu vitrinde analog bir saat ve aydınlatmalı, ayna cilalı ve sağlam paslanmaz çelikten yapılmış Spirit of Ecstasy heykelciği yer alıyor.

KABİNDE YER ALAN DESENDE 18 KM İPLİK KULLANILMIŞ

Aracın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise Duality Twill olarak adlandırılan iç tasarımı, 2.2 milyon dikiş, 18 kilometre iplik kullanımı ve 20 saatlik titiz işçilik sonucu ortaya çıkan bu özellik, çağdaş işçilik tekniği olan “Placed Perforation”’ı (Özenle işlenmiş deri dokuma) tasarımı ile birleşiyor. Bu yenilikçi uygulama, zanaatkarların koltukları tuval olarak kullanıp sanat eserlerini ortaya koymasına olanak tanıyor. Goodwood’daki Rolls-Royce merkezinin üzerinde değişen bulutların şekil ve gölgelerinden esinlenen tasarımcılar, 0.8 ile 1.2 milimetre çapındaki toplam 107.000 hassas perforasyondan oluşan bir desen tasarlamış durumda.

TÜRKİEY GEÇEN YIL 3 REKOR BİRDEN KIRDI

Türkiye’deki tek yetkili bayi olan Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, üstün bir başarı yakalayarak 2024 yılı için üst üste üçüncü kez yıllık satış rakamlarında artış göstermeyi başardı. Rolls-Royce’un ilk tamamen elektrikli modeli Spectre, ilk satış yılında Türkiye genelinde en çok tercih edilen model oldu. Aynı zamanda Amiral Gemisi olan Phantom büyük talep görürken, yeni Cullinan Series II, Aralık ayında Türkiye’de ilk kez tanıtılmıştı.