THY ve Rolls-Royce'dan tarihi anlaşma! İstanbul Havaliamanı'nda kuruluyor, Avrupa'nın en büyüğü olacak

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ses getiren bir anlaşmaya imza attı. Dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden Rolls-Royce ile anlaşma imzalayan THY Teknik, İstanbul Havalimanı'nda son teknolojiye sahip lisanslı bir motor bakım tesisi kuracak. Toplamda 1.000 kişiyi istihdam sağlayacak olan tesisin Türkiye ekonomisine de yıllık 700 milyon dolar ihracat katkısı sunması bekleniyor.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., dünyanın önde gelen uçak motoru üreticilerinden Rolls-Royce ile iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda son teknolojiye sahip lisanslı bir motor bakım tesisi kurulacak. 2027 yılında tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanan tesis, tam kapasiteye ulaştığında bin kişilik istihdam sağlayacak ve yılda 200 motor bakım kapasitesiyle bölgenin en büyük motor bakım merkezi olacak.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI BÜYÜK OLACAK

Tesis, özellikle Airbus A350 ve Airbus A330neo uçaklarında kullanılan Trent XWB-97, Trent XWB-84 ve Trent 7000 motorlarına bakım hizmeti sunacak. Bu gelişmeyle birlikte Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Rolls-Royce'un küresel MRO (Bakım, Onarım ve Revizyon) ağının en yeni üyesi olacak. Yeni tesis, sadece Türk Hava Yolları filosuna değil, aynı zamanda Rolls-Royce'un dünya genelindeki havayolu müşterilerine de hizmet verecek. Böylece şirket, motor bakım kabiliyetlerini uluslararası arenada en üst seviyeye taşıyacak. Yıllık geliri yaklaşık yüzde 30 oranında artırması beklenen bu stratejik yatırımın, Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlaması öngörülüyor. Anlaşma süresi boyunca yıllık ortalama 700 milyon Amerikan doları tutarında ihracat katkısı hedefleniyor. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., bu adımıyla hem küresel bakım pazarındaki liderliğini pekiştiriyor hem de Türkiye'nin dünya havacılığındaki merkezi rolünü daha da güçlendiriyor.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK YETKİLİ BAKIM MERKEZİ OLACAK"

Bu önemli gelişmeyle ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; "Dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden biri olan Rolls-Royce ile bu büyük projede iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Rolls-Royce'un uzmanlığı, motor bakım operasyonlarımızı geliştirmemizde önemli bir rol oynayacak. Yeni tesisimizle birlikte, geniş bir Trent motor yelpazesine kapsamlı bakım hizmetleri sunabilecek kapasiteye ulaşacağız ve sektörün değişen ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz. Avrupa'nın en büyük Rolls-Royce yetkili bakım merkezi olacak bu tesis, uçak bakım ve onarım sektöründeki lider konumumuzu güçlendirmenin yanı sıra ülkemizin ihracat hedeflerine de büyük ölçüde katkı sağlayacak" dedi.

ROLLS-ROYCE'DAN 2030 VURGUSU

Anlaşmayla ilgili Rolls-Royce Sivil Havacılık Başkanı Rob Watson ise; "Küresel MRO kapasitemizi 2030 yılına kadar önemli ölçüde artıracağız ve bu anlaşma, bu yolculukta önemli bir kilometre taşı. Dünyanın dört bir yanındaki TotalCare müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak adına Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'yi yetkin, esnek ve dayanıklı uçak bakım merkezlerinden oluşan küresel ağımıza katıyoruz. Türk Hava Yolları'nın Airbus A350 filosuna da hizmet verecek bu tesis, güçlü iş birliğimizi pekiştirecektir. Bu anlaşma, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin dünyanın lider sivil havacılık motor bakım merkezlerinden biri olma hedefini gerçekleştireceğine olan güvenimizi yansıtıyor. Nisan 2024'te Rolls-Royce, Türkiye'ye olan bağlılığını tekrarlamış çeşitli girişimlerinin hayata geçirilme ihtimali değerlendirilmişti. Bugünkü anlaşma, bu taahhüdün bir göstergesidir. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'yi Trent motor bakım merkezleri ağımıza katmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.