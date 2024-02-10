B sınıfı ehliyetle hangi model motosiklet kullanılabilir? İşte tüm detaylar

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'B' sınıfı ehliyete sahip olanlara, belirli koşullar dahilinde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanılabilme hakkı tanındı. Bu gelişme sonrası B sınıfı ehliyetle kullanabileceğiniz en popüler modelleri sizler için derledik. Ayrıca en çok motosiklet satılan illerimizi ve kategorileri inceledik. İşte detaylar...

Motosiklet tutkunlarının ve trafikten şikayet eden ama yeterli ehliyet sınıfına sahip olmayan binlerce sürücünün sabırsızlıkla beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen 125 cc tüm motosikletler artık B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu durum ister istemez gözleri motosiklet modellerine çevirdi. Hadi gelin Türkiye’de motosiklet piyasasına kısaca birlikte göz atalım, alınabilecek mantıklı 125cc’lik modelleri birlikte inceleyelim…

SATIŞLAR 1 MİLYON BANDINDA

Geçtiğimiz yılı tarihi bir rekorla kapatan motosiklet pazarı, 2023 Ocak-Aralık döneminde bir önceki yıla oranla yüzde 130,4’lük bir büyüme kaydetmişti. 2023 yılı toplamında 957.282 adetlik satışla Türkiye rekoru kıran iki teker piyasası, 2022 yılında ise sadece 415.544 adet motosiklet satabilmişti. Bir milyon barajına dayanan motosiklet satışlarının, 125cc modellerin önünün açılmasıyla 2024 yılında yeni bir rekor daha kırması muhtemel…

EN ÇOK 50cc SATILDI

2023 Yılında 50cc’lik motosiklet satışında ayrı bir patlama yaşandı. Toplam 957 bin motosikletin satıldığı ülkemizde sadece 50cc motorların satış adeti 302 bin 863 adet olarak kayıtlara geçti. En çok satan ikinci grup ise 100 ila 125cc aralığı. 285.223 Adet satışın yaşandığı bu kategoriyi, 142.218 adetle 125 ila 250cc aralığı takip etti. 500cc Üstünde toplamda farklı sınıflarda 15.785 adet motosiklet satılırken elektrikli motosiklet satışları ise 173.301 adet olarak dikkat çekmişti…

SATIŞLARDA İSTANBUL ÖNDE

2023 yılı Ocak-Aralık döneminde trafik tescili yapılan motosiklet adetlerinin yüzde 50’lik kısmı sadece 15 ilimizde gerçekleşti. En çok motosiklet satışan ilimiz İstanbul olarak dikkat çekerken, 16 milyonluk nüfusa sahip megakentte geçen yıl toplam 143 bin 259 adet motosiklet trafiğe çıkış yaptı. Bu rakamların nüfusa oranı ise sadece yüzde 4,3 olduğu görülüyor. Satışlarda diğer dikkat çeken ilimiz ise Ege bölgesinden Muğla oldu. Bir milyonluk nüfusa sahip şehirde 2023 toplamında 41.575 adet motosiklet satılırken nüfusa oranı ise yüzde 24 olarak oldukça dikkat çekici. Kayıtlara geçen rakamlara göre Muğla’yı sıralamada Manisa ve Kilis takip ediyor…

ÖNE ÇIKAN 125cc MODELLER

Eğer daha önce motosiklet tecrübeniz yoksa başlangıç için otomatik vites olması dolayısıyla scooter tercih edebilirsiniz. Bu konuda ilk akla gelen marka Honda. Son 9 yıldır Türkiye’nin en çok motosiklet satan markası olarak öne çıkan Japon üretici, 125cc sınıfına sundu PCX modeliyle de en çok tanınanlar arasında. İkinci el pazarında da yüksek talep gören PCX’in 0KM fiyatı şubat 2024 itibari ile 136 bin 500 lira. Onun en yakın rakibi ise tabi ki bir Japon markası Yamaha. Nmax modeli ile tüm dünyada beğeni toplayan Yamaha bu konuda parmakla gösterilenler arasında. Nmax 125 modelinin fiyat etiketi ise 132 bin TL. Fakat her iki markada da yaşaşan yüksek talep ve stok sorunları nedeniyle motor bulmak biraz zor görünüyor.

FİYATLAR 50 BİN TL DEN BAŞLIYOR

Tüm dünyada 125cc sınıfında kendini kabul ettirmiş iki Japondan sonra gelelim fiyat odaklı yerli markalara. Kanuni tarafından ülkemizde montajlanan uzakdoğu kökenli Trodon modeli hem tasarımı hem fiyatı ile ilk göze çarpanlar arasında, 52 bin liralık etiketinin yanı sıra 60 aya varan ödeme seçenekleri oldukça dikkat çekici. Bir diğer yerli marka RKS ise klasik çizgileri ile adından söz ettiren Pride modelinde 54.500 liralık fiyat etiketi sunuyor. Öte yandan farklı 125cc modeller ve taksit seçenekleride RKS’de bulmak mümkün.

KALİTE VE FİYAT PERFORMANSI

Japon markalardan sonra kalite ve güvenlik anlamında dikkat çeken markalardan birisi Kymco. Uzun yıllar Honda için üretim yapan Tayvan’lı şirket ülkemizde Doğan Holding tarafından temsil ediliyor. Agility S 125i modeli için 135 bin liralık fiyat etiketi sunan markanın rakibi de yine bir Tayvan’lı. Ülkemizde ayakları sağlam yere basan markalar arasında gösterilen SYM’nin JETX 125 modelinde 125 bin liralık baslangıç fiyatı sunulurken, bir çok motor tutkununun peşinden koşturduğu ADX 125 modeli ise 178 bin liralık etiketle adından söz ettiriyor. Her iki markada şuan müşterilere çok cazip ödeme koşulları sunuyor.

VİTESLİ MODEL İSTEYENLERE

Scooter tarzından hoşlanmayan fakat motosiklet keyfinden uzak kalmak istemeyenler için 125cc hacminde en çok satılan modelleri de sizler için derledik. Sadece 1.8 litrelik yakıt tüketimi ile oldukça iddialı ulaşım imkânı sunan Honda CB125F modeli 99.500 liralık fiyat etiketi ile bu sınıfta en mantıklı model. Yerli RKS’nin TNT 125Pro modeli ise 61.580 liralık fiyatıyla en ucuz model olarak karşımıza çıkıyor. 125cc sınıfında hem fiyatı hem performansı ile ön plana çıkan ise KTM 125 RC. Tek silindirli motoruyla 15 beygir güç ve 12 Nm tork üreten motosikletin satış fiyatı 240 bin TL…