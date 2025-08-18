Betam raporu: Arz ve talepte belirgin artış yaşanıyor! Fiyatlarda köpük uçtu, dengeler yerine oturdu

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve sahibinden com iş birliğiyle hazırlanan “Otomobil Piyasası Görünümü” raporu, ikinci el otomobil piyasasında önemli bir hareketliliğin başladığını ortaya koydu.

Temmuz ayı verilerine göre, otomobile olan talep hem aylık hem de yıllık bazda sert bir yükseliş gösterirken, reel fiyatlardaki düşüşün hızı kesmesi dikkat çekti.

TALEP ENDEKSİ ZİRVEDE

Rapora göre, ikinci el otomobil talep endeksi, bir önceki aya kıyasla yüzde 19,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,2 oranında arttı. Piyasada canlılığın en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı da 4,1 puanlık artışla yüzde 25,5’e ulaştı. Bu veriler, alıcıların yeniden piyasaya döndüğüne işaret ederken, piyasada artan hareketliliğe rağmen, bir otomobilin ortalama satış süresi 0,6 gün uzayarak 22,9 gün olarak kaydedildi.

DENGE YERİNE OTURDU

Öte yandan raporda yer alan bilgilere göre enflasyondan arındırılmış (reel) otomobil fiyatlarında bir süredir devam eden negatif seyir, temmuz ayında hız kesti. 2024 Haziran ayında yıllık bazda yüzde 41,4 olan reel fiyatlardaki gerileme, temmuz ayında yüzde 13,9’a inerek piyasanın dengelenme sürecine girdiğini gösterdi. Aylık bazda yapılan incelemede, tüm yaş gruplarındaki ikinci el otomobillerin ortalama fi yatlarında bir miktar artış gözlemlendi.

Ortalama fiyatlar; 2004-2008 model araçlarda 453 bin 255 TL, 2009-2013 model araçlarda 723 bin 928 TL ve 2014-2018 model araçlarda ise 1 milyon 131 bin TL seviyesine ulaştı. Rapora göre satılık otomobil ilan sayısı haziran ayına kıyasla temmuzda yüzde 2,2 artarak 988 bin 497 adete ulaştı.

Otomobil talep endeksi de mayıs ve hazirandaki düşüşten sonra temmuzda belirgin bir artış gösterdi. Otomobil talep endeksi hazirana kıyasla yüzde 19,1, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,2 daha yüksek gerçekleşti. Ayrıca yakıt türlerine göre yapılan fi yat analizinde, benzinli otomobillerde 1 milyon 236 bin TL, dizel otomobillerde 986 bin 515 TL, hibritlerde 2 milyon 270 bin TL olurken, 3 milyon 335 bin TL ile en yüksek ortalama fi yat elektrikli otomobillerde görüldü.