Dizelin %60’lık payı %10’lara düştü! Bir zamanların kralı tahtını hibrite bıraktı

Türkiye pazarında hibrit ve elektrikli motorların henüz satışa sunulmadığı dönemde %60’lara varan oranla sıfır ve ikinci el pazarında liderlik dizel motorlardaydı. Bugün geldiğimiz noktada ancak pazarda %10 pay alabilen dizeli %14 payla hibrit geçmiş durumda.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Pandemi sonrası tüm dünyada otomobil pazarı hızla değişmeye başlamıştı. Özellikle çip krizi sonrası üretimlerde yaşanan aksaklıklar, yoğun talep ve yüksek enflasyon üreticilerin planlarında hızlı değişikliklere neden oldu. Avrupa’da devreye giren egzoz emisyonları kanunu ile iyice köşeye sıkışan dizel teknolojisi günü kurtarmak için “mavi sıvı” teknolojisine sığınırken markalar tek tek dizel üretimini sonlandırdığını duyurmaya başladı. Özellikle hem dünyada hem Avrupa pazarında en çok satan modeller arasında yer alan Toyota Corolla ile başlayan dizelden kaçış modası yavaş yavaş bütün markalara yayılmaya başladı.

ASLAN PAYI BENZİNDE

Hibrit ve elektrikli motorlar giderek yaygınlaşırken yavaş yavaş ikinci el pazarında da piyasası oluşmaya başladı. Üreticilerin teker teker üretimini durdurması süreci hızlandırırken yakın tarihte yüzde 60’lara varan oranla pazar liderliğini elinde bulunduran dizel modası bir anda sönmeye başladı. Her geçen gün yeni teknolojilerin tanıtıldığı otomotiv dünyasında artan bakım ve yakıt maliyetlerinin en mantıklı alternatifi hibrit ve elektrikli araçlar olurken bu değişim sürecinde geçici olarak liderlik koltuğuna benzinli motorlar geçti.

DENGELERİ ELEKTRİK DEĞİŞTİRECEK

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) yayınladığı son verilere göre otomobil pazarında motor tiplerine göre liderlik yüzde 67 oranında payla benzinli modellerde. Açıklanan rapora göre otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 33,05 oranında artarken benzinli otomobil satışları 156.396 adetle birinci sırada yer aldı. İkinci sırada ise yüzde 14,2 pay ve 33.131 adet satışla hibrit otomobil yer alırken bir zamanlar pazarda yüzde 60’tan fazla söz sahibi olan dizel motorlar ocak-mart döneminde 25.268 adetle sadece yüzde 10,8 payla üçüncü oldu. Elektrikli tarafta ise şaşırtıcı bir büyüme kaydediliyor. 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları ocak-mart döneminde bir önceki yıla göre yüzde 370,6 artış kaydederken, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 39,2 büyüme yakalamış durumda ve 2024 ilk çeyreğinde toplam 16.556 adet olarak gerçekleşen elektrikli otomobil satışları toplam pazarda 7,1 pay alarak dizel motor satışlarına oldukça yaklaşmış durumda.