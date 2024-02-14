İstanbul Park ihaleye çıktı! Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, kira sözleşmesi biten İstanbul Park pisti için yeni ihale sürecini başlattı. 2005 yılından bu yana Türk pilotlara kapılarını açmayan pist için Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na bedelsiz kullanım şartı getirildi. Öte yandan yeni sözleşmede Formula takvimi içinde pozitif gelişmeler söz konusu…

Gösterdikleri dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla tüm Türkiye’yi gurura boğan milli sporcularımız ne yazık ki İstanbul Kurtköy’de yer alan Formula pistini kullanamıyor. Uzun süredir pisti işleten İntercity ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) arasında yaşanan anlaşmazlıklar dolayısıyla pistin kapıları TOSFED’e yıllar önce kapatılmıştı.

TÜRK ŞAMPİYONLAR PİSTE ÇIKAMIYOR

Formula 1 yarışlarının efsane isimleri Michael Schumacher ve Lewis Hamilton, MOTOGP’nin unutulmaz ismi Valentino Rossi gibi dünyaca ünlü pilotların tur zamanlarının kaydedildiği, adeta bir referans noktası gibi gösterilen 5.3 kilometrelik İstanbul pisti bir zamanlar tüm dünyanın ilgi dağındaydı. Dinamik yapısıyla dikkat çeken, yarışan takımların sırf İstanbul için özel mühendislikle geliştirdiği direksiyon kutusu ve amortisör sistemlerine ilham veren 8. viraj adeta motorsporları dünyasında efsaneleşmişti. Ama ne yazık ki; 6 dünya şampiyonluğuna imza atan Kenan Sofuoğlu, birçok Avrupa şampiyonluğunu sonunda dünya şampiyonluğuna çevirerek global arenada en dikkat çeken pilotlar arasında gösterilen Toprak Razgatlıoğlu ve otomobil kategorisinde dünyaca tanınan pilotlarımız bu piste kontak açmıyor…

TOSFED’İN ISRARI SES GETİRDİ

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından defalarca dile getirilen konu için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açılamada önemli bir madde duyuruldu. Nisan ayı başında yapılacak yeni ihalenin şartnamesinde, ‘Milli Sporcu yetiştirilmesini sağlamak üzere pistin bedelsiz olarak TOSFED kullanımına açılması’ şartı koşuldu. Bu madde doğrultusunda pist 2005’ten bu yana ilk kez Türk sporu ve sporcusuna açılmasının yanı sıra, ihale koşullarında yer alan Formula 1’in ülkemize geri getirilmesi şartı da, hem otomobil sporları hem de ülkemiz tanıtımı açısından çok önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor…

FORMULA 1 GERİ Mİ DÖNÜYOR?

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Vakıflar Genel Müdürlüğü’müz tarafından açıklanan yeni ihale şartnamesi ile İstanbul Park’taki fiili işgalin sonlanacak olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. 2021 yılındaki Federasyon Başkanlığı seçimlerinde, ‘Pistin tekrar gerçek sahibi olan sporumuza kazandırılabilmesi için gereken tüm mücadeleyi yürüteceğimize dair’ bir söz vermiştim. Bu söz kapsamında, pistin Türk sporcularımız tarafından kullanılacak olmasının gururunu yaşıyoruz. Öte yandan Formula 1 Türkiye GP’sinin yeniden düzenlenebilmesi adına, devletimiz tarafından Federasyonumuza verilen her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu vesile ile Federasyonumuz ve sporumuza desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, Formula 1’in yeniden ülkemize dönmesinin yolunu açan ve pistin Türk sporcularımıza hizmet etmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a ve Sayın Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu’ya şükranlarımızı sunarken; yeni sürecin devletimiz, milletimiz ve sporumuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum…

9 FORMULA YARIŞI YAPILMIŞTI

Spor ve turizm alanında ülkemizin önde gelen yatırımlarından biri olarak dikkat çeken İstanbul Park’ın ihalesi 2003 yılında yapılmıştı. Kira sözleşmesi pistin ortakları TOBB ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Formula İstanbul Yatırım AŞ (FİYAŞ) arasında 20 yıllığına imzalanmış ve 2005 yılında açılışı yapılana kadar yaklaşık 160 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilmişti. İstanbul Park’ta, 2005’ten 2011 yılına kadar 7 kez Formula 1 yarışı düzenlenirken sonrasında 2011 yılında Türkiye yarış takviminden çıkmıştı. FİYAŞ, İstanbul Park’ın işletmesini kiraya çıkarırken, yapılan ihale sonucu Intercity, söz konusu alanı 10 yıllığına kiralamıştı. Intercity’nin işletmeciliğini yaptığı 2020 ve 2021 yıllarında Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde pistte yine 2 kez Formula 1 yarışı düzenlenmişti.

FEDERASYON VE İŞLETMECİ ANLAŞAMIYOR

18 Temmuz 2023 tarihinde biten sözleşme sonunda Intercity, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla taşınmazın tahliye sürecine kadar olan kullanım bedelini de ödeyerek boş bir şekilde teslim edeceğini açıklamıştı. Tarih sona yaklaşırken Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı pistin yönetimine talip olduklarını basın toplantısı ile duyurmuştu. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası Intercity’nin sahibi olan Vural Ak; şirketlerine ‘işgalci’ benzetmesi yapan TOSFED yönetimine benzer bir dille karşılık vermişti.

YENİ İHALEDE FORMULA ŞARTI!

2 Nisan’da gerçekleşeceği duyurulan ihalenin açıklanan şartlarına göre; 30 yıllığına kiralanacak taşınmazın tahmin edilen bedeli 117,8 milyon dolar olarak kaydedilirken, ilk yılın aylık inşaat süresi kirası 272 bin dolar olacak. Takip eden her yıl belirlenen ilk inşaat süresi kira bedeline yüzde 1,5 artış yapılacak. Taşınmazın 4. yılının başlangıç kirası ise 506 bin dolar olarak şartnamede yer alırken 5. yıldan sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl belirlenen ilk işletme kira bedeline yüzde 1,5 artış yapılacak. Şartnamede ayrıca yarış pistine ilave olarak, AVM, macera park, otomobil müzesi ve eğlence merkezi yaptırma koşulu da yer alıyor. Bu kapsamda bölgenin bir anlamda daha da gelişeceği, içinde yarış pistinin de bulunduğu bir eğlence ve yaşam alanı olarak planlama yapıldığı anlaşılıyor.

FORMULA GELMEZSE TAZMİNAT ÖDENECEK

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı şartnameye göre, pisti işletecek tarafın Formula’nın 2026 takvimine girmesi gerekiyor. 2026 dahil yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula anlaşma bedelinin yüzde 25’i kadar bedeli yıllık olarak idareye tazminat olarak ödemesi gerekiyor. Formula takviminden yer alan diğer ülkeler ise 2022 takvimi için 20 ila 63 milyon dolar arasında değişen sözleşme bedelleri ödemişti…