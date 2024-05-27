Makyajlı Doblo elektriklide de iddialı

FIAT ailesinin güçlü üyesi Doblo makyajlandı. Yeni versiyonlarıyla ülkemizde satışa sunulan Doblo, elektriklide de oldukça iddialı.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Geçtiğimiz yıl tasarımı tamamen güncellenen Doblo yeni bir makyaj operasyonundan geçti.

Arkası yük taşımaya özel olarak tasarlanan Cargo ve koltuklu Combi’nin Easy versiyonlarında 1,5 litrelik, 100 HP gücünde dizel motor seçeneği ve 6 ileri manuel şanzımanla karşımıza çıkan Yeni Doblo, aynı motorun 130 HP’lik versiyonuyla Premio versiyonunda otomatik vites opsiyonu ile sunuyor.

Sınıfında en iyi menzile sahip yüzde 100 elektrikli E-Doblo ise 100 kW elektromotor ve 50 kWs batarya kapasitesini korurken, 346 km’ye varan menzili bir önceki jenerasyona göre 60 km daha fazla mesafe kazanmış durumda. Yeni Doblo, Cargo versiyonunda 839. 900 TL’den, Combi’de 1.064.900 TL’den ve elektrikli versiyonuda ise 1.471.900 bin TL’den başlayan fiyatlarla vitrinde yerini alıyor.