Motosiklet pazarına güçlü oyuncu! Kibar Holding 123 yıllık markayla sektöre girdi

Motosiklet pazarı 2023’te ilk defa bir milyon adetlik satış barajını test ederken, 2024’ün ilk iki ayında yüzde 87,4 artış yaşanan sektöre güçlü oyuncular girmeye başladı.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Kibar Holding yeni kurduğu K-Riders makasıyla pazara iddialı bir modelle giriş yaptı. 1901’de kurulan İngiliz markası Royal Enfield modellerini ülkemiz pazarına sunan K-Riders, başta 450 cc Himalayan olmak üzere, dört farklı motor gücünde farklı modellerle motosiklet severlerin karşısına çıktı. Ataşehir’de gerçekleşen K-Riders, Royal Enfield Türkiye lansmanında konuşan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar “Biz bir sanayi ve ihracat grubuyuz. Royal Enfield markasını Türkiye’ye getirerek havayı koklamaya başladık. Bakacağız, anlayacağız, uygun ölçekler ihracat desteğiyle de yakalanırsa, üretim bizim yapımızda var. Kolayca yatırıma başlarız” dedi. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı da “2024’te katılacak yeni modellerle ürün yelpazemizi genişleteceğiz” diye konuştu.