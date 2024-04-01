Motosiklet pazarına güçlü oyuncu: K-RIDERS

Motosiklet pazarındaki büyümeye sessiz kalamayan Kibar Holding, ikonik İngiliz markası Royal Enfield ile sektöre güçlü bir giriş yaptı. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Havayı kokluyoruz, ışık görürsek üretim bizim işimiz” dedi.

Son 10 yıllık ortalamalara göre adeta şahlanışa geçen motosiklet pazarı 2023 yılında ilk defa bir milyon adetlik satış barajını test etmişti. 2024’ün ilk iki ayında ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 87,4 arttış yaşanan sektöre güçlü oyuncular girmeye başladı. Türkiye’nin en büyük şirketlerinden Kibar holding yeni kurduğu K-Riders makasıyla pazara iddialı bir modelle giriş yaptı. Dünyanın seri üretimde kesintisiz en uzun geçmişe sahip motosiklet üreticisi Royal Enfield modellerini ülkemiz pazarına sunan K-Riders, başta tüm dünyada büyük ilgi uyanduran 450cc Himalayan olmak üzere, 4 farklı motor gücünde farklı modellerle motosiklet serverlerin karşısına çıktı. 350cc tarafında Bullet, Classic, HNTR350 gibi tanınan modeller yer alırken 410cc gücündeki Himalayan Scram, 650cc kategorisinde ise Super Meteor, Interceptor ve Continental GT gibi efsaneleşmiş modeller önce Motobike İstanbul fuarında sonrasında K-Riders showroomunda yerini aldı.

SANAYİ BİZİM İŞİMİZ

Ataşehir’de gerçekleşen K-Riders, Royal Enfield Türkiye lansmanında basın mensuplarıyla bir araya gelen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar gelen bir soruya şu ifadelerle cevap verdi; “Biz bir sanayi ve ihracat grubuyuz. Royal Enfield markasını Türkiye’ye getirerek havayı koklamaya başladık. Bakacağız, anlayacağız, uygun ölçekler ihracat desteğiyle de yakalanırsa, üretim bizim yapımızda var. Kolayca yatırıma başlarız. Yola yeni temsilciliklerle devam edeceğiz”

SATIŞ HEDEFİ 2000 ADET

1901 yılında kurulan Royal Enfield dünya çapında, 200'den fazla özel mağaza dahil olmak üzere binden fazla temas noktasına sahip. Türkiye’de ilk satış noktasını Ataşehir Watergarden AVM’de açan K-Riders tüm modellere üç yıllık üretici garantisi, üç yıllık yol yardımı ve Riders Club Europe'a ücretsiz üyelik desteği veriyor, 2024 yılında 6 şehirde bayilik ağı kurulumu planlayan K-Rider, ilk sezonunda 2 bin adetlik satış hedefinde.

YENİ SÜRPRİZLER GELECEK

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı konuyla ilgili açıklamasında motorseverlere 'erişilebilir, sürdürülebilir lüks ve premium' ürün ve hizmet sağlayacaklarını belirterek; “Ülkemizde son yıllarda artan nüfus ve şehirleşmenin etkisiyle insanlar farklı mobilite seçeneklerine yöneldi. Motosiklet bu anlamda talebin arttığı araçların başında geliyor. Biz de bu dönüşüm karşısında motorseverlerle sınıfının en iyi markalarını bir araya getirme misyonunu üstlendik. K-Riders aracılığıyla iki teker tutkunlarına yönelik etkinlikler, deneyim sürüşleri, sürüş eğitimleri sunacağız. 2024’te katılacak yeni modellerle ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Farklı segmentlerde sunacağımız modellerle her türlü beklentiye cevap vermek birinci önceliğimiz olacak” dedi.

TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR

Royal Enfield’in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Uluslararası Satışlarından Sorumlu Başkanı Arun Gopal ise yaptığı açıklamada, "Türkiye bizim için önemli bir büyüme pazarı, bu nedenle Royal Enfield'ın değerlerini anlayan ve bölgedeki müşteri topluluğu için marka deneyimini geliştirme taahhüdümüzle uyumlu bir ortak seçmeye özen gösterdik. Bu noktada K-RIDES ile çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul’da yeni Himalayan 450 ve K-Riders ile sunduğumuz diğer modellerimize gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.