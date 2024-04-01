İş arayanlar dikkat! Bakanlığa personel alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımına ilişkin ilanını yayınladı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre 69 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi ise 5 Nisan.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın istihdam edeceği personel ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 2 tarama uzmanı (kaptan), 2 tarama uzman yardımcısı, 7 sınırlı kaptan, 43 usta gemici, 2 gemi elektrikçisi, 10 yağcı ve 3 gemi aşçısı olmak üzere 69 işçi alınacak. Adayların, başvuracağı ünvan için gerekli belge ve hizmet şartını taşıması gerekecek.

TARİH VERİLDİ

Başvurular, 5 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden alınacak. Başvuruların ardından İŞKUR tarafından Bakanlığa gönderilecek listede yer alan adaylardan gerekli evraklar talep edilecek.

KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK

Evrak incelemesi sonucunda şartları sağlayan adaylar arasından noter kura çekilişiyle açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılacak adaylara ait noter kura çekilişi 6 Mayıs'ta Bakanlığın merkez kampüsünde gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin tüm duyurular Bakanlığın internet sitesinden (www.uab.gov.tr/duyurular) yayımlanacak.