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Haberler > Ekonomi > Yoksulluk sınırı 55 bin TL'ye dayandı

Yoksulluk sınırı 55 bin TL'ye dayandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yoksulluk sınırı 55 bin TL&#039;ye dayandı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk-İş Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı çalışmasını yayımladı. Türk-İş'in araştırmasına göre; yoksulluk sınırı 54.700 TL'ye, açlık sınırı ise 16.793 TL'ye yükseldi.

Yetişkin, genç ve çocukların günlük kalori ihtiyaçlarına göre hesaplama yapıldı. Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu. Türk-İş verilerine göre; gıda fiyatları aylık yüzde 3,29, yıllık yüzde 75,09 oranında artış gösterdi. Türk-İş'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Temel mal ve hizmetlerde görülen artış geçim şartlarını her geçen gün daha da olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmada; marketlerde ürün bazlı fiyatların -ramazan ayı indirimi gerekçesiyle- seçim öncesi aşağı çekildiği gözlemlendi. Fakat buna rağmen özellikle gıda fiyatlarında artış devam etti ve başta dar ve sabit gelirli kesimler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini etkileyen fiyat artışları geçim şartlarını ağırlaştırdı. Ücret gelirlerinin satın alma gücü her geçen ay düşmeye devam etmektedir.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 21 BİN 831 TL

Konfederasyonun yaptığı araştırmanın 2024 Mart ayı sonucuna göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16.792,99 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlariçin yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 54.700,32 TL’ye,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21.831,13 TL’ye yükseldi. "

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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