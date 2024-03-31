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Haberler > Spor > Trabzonspor acı haberi böyle duyurdu! Bordo-mavili futbolcu hayatını kaybetti

Trabzonspor acı haberi böyle duyurdu! Bordo-mavili futbolcu hayatını kaybetti

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Trabzonspor acı haberi böyle duyurdu! Bordo-mavili futbolcu hayatını kaybetti

Spor Haberleri

Trabzonspor, yüksekten düşme sonucu ağır bir beyin travması geçiren alt yapı oyuncusu Mirkan Kurt'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Trabzonspor'dan acı haber... Trabzonspor'un altyapısında forma giyen genç futbolcu Mirkan Kurt, önceki gün yüksekten düşme sonucu ağır bir beyin travması geçirmiş, hastaneye kaldırılmıştı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyata alınan Kurt'tan acı haber geldi.

Trabzonspor acı haberi böyle duyurdu! Bordo-mavili futbolcu hayatını kaybetti - 1. Resim

RESMİ HESAPTAN DUYURDU 

Trabzonspor, resmi X hesabından yaptığı açıklamada Mirkan Kurt'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altyapı futbolcumuz, evladımız Mirkan Kurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mirkan'ımıza Allah'tan rahmet; ailesi, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Trabzonspor acı haberi böyle duyurdu! Bordo-mavili futbolcu hayatını kaybetti - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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