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Süper Lig'de fair-play sıralaması belli oldu! En centilmen takım Trabzonspor

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Süper Lig&#039;de fair-play sıralaması belli oldu! En centilmen takım Trabzonspor

Spor Haberleri

Süper Lig'de fair-play sıralaması belli oldu. Listeye göre, son dönemde saha olaylarıyla gündeme gelen Trabzonspor, ligin en centilmen takımı oldu. İşte haberin detayları.

Süper Lig’de geride kalan 30. haftanın fair-play sıralaması belli oldu. Bugünlerde saha olaylarıyla anılan Trabzonspor, fair-play sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Süper Lig'de fair-play sıralaması belli oldu! En centilmen takım Trabzonspor - 1. Resim

Süper Lig’de konuk ettiği Fenerbahçe maçında yaşanan saha olaylarıyla gündemde olan Trabzonspor, geride kalan 30 haftada ligin en centilmen takımı oldu. Bordo-mavililer şu ana kadar 1 kırmızı kart görürken, 45 de sarı kart gördü. Ligde 7 kırmızı kartla en çok Adana Demirspor gördü. Ligin en az sarı kart gören takımları 45 kart ile Trabzonspor ve MKE Ankaragücü oldu.

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Galatasaray 55 sarı kart ve 1 kırmızı kart, Fenerbahçe 69 sarı kart ve 4 kırmızı kart ve Beşiktaş ise 68 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü. En çok sarı kartla cezalandırılan Hatayspor 80 kart görürken, Alanyaspor ise 75 sarı kart aldı. Fatih Karagümrük de 73 sarı kart ile en çok sarı kart gören takımlar arasında bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
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