Ali Koç, İsmail Kartal’a Trabzon maçının 60. dakikasında tam yetki verdiğini açıkladı: Takımı sahadan çekebilirsin!

Sahaya yabancı maddelerin yağması sonrası teknik direktörüne telefonla ulaştığını söyleyen Fenerbahçe Başkanı, “Hocamıza takımı çekme konusunda tam yetkili olduğunu bildirdim” diye konuştu

ÖMER FARUK ÜNAL'IN HABERİ - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sıcak gündemi özellikle de Trabzonspor maçında yaşanan olayları değerlendirdi. Hâlâ sevkleri yapılmayan olaylı maç konusunda Trabzonspor’un Futbol Federasyonu’nu kendilerine ceza verilmesi konusunda baskı altına almaya çalıştığını belirten Koç, “Bizim stadımızda hanımlar rujla bile içeriye giremezken, güvenlik müdahale ederken Trabzon’da bu kadar yabancı madde stada nasıl sokuldu? Orası özerk bölge mi? Vali ve emniyet müdürü bu kadar olaya ve görevlerini yapmamalarına rağmen koltuklarında kalabiliyor” ifadesini kullandı.

DARP RAPORU VERİLMEDİ

Futbolcuların sahada saldırganlara karşı kendilerini koruduğunu belirten Ali Koç “Oyuncumuzun maskeli kişiyi durdurmaları arkadan gelenlerin cesaretini kırdı, büyük bir faciayı önledi. Tünelde saldırı oldu yüz taramaları yapılmadı. Hâlen temsilci raporu yok. İsmail Kartal’ın oğlunun akreditasyon kartı vardı ve aldığı darbelerden dolayı sabaha kadar kusmuş. İsmail Hoca bunu gündeme bile getirmek istemedi. Altyapı antrenörlerimizden biri Trabzonlu. Darp edildi, orada kalsın ailesiyle görüşsün dedik hastaneler darp raporu vermedi. İstanbul’dan avukat gönderip ancak rapor alabildik” dedi.

TFF İLGİLENMEDİ

2006’da Denizli’de şampiyonluklarının çalındığı döneme benzer bir senaryonun Pendik maçında ve ardından Trabzon’da yaşandığını belirten Ali Koç “60. dakikada İsmail Kartal’a telefonla ulaştım ve takımı çekme konusunda tam yetkili olduğunu bildirdim. Tamam bizim yönetim olarak transferde falan yanlışlarımız olmuş olabilir ama bu yaşananlar da haksız olduğumuz söylenemez. Olayda mağdur olan saldırıya uğrayan biziz. TFF bize ‘geçmiş olsun’ dahi demedi. Trabzon’da 10 senede 10 maç yaptık 2’si tatil oldu. Bu böyle gitmez buna bir çare bulunması lazım” şeklinde konuştu.

ÜÇ BAŞKAN PFDK'LIK

TFF’de dün disiplin sevkleri vardı. Olaylı haftanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek sportmenliğe aykırı hareketten PFDK’ya sevk edildi.

KULÜP SATIN ALABİLİRİZ

Koç yurt dışında takım alarak mücadele verme seçeneğinin de kongrede görüşüleceğini söyledi. Bu arada İspanyol Marca gazetesi F.Bahçe’nin La Liga’da yer almasının hukuken mümkün olmadığını duyurdu.

KOÇ’TAN İNCİLER

∂ Riyad’daki Süper Kupa maçı için TFF’den yabancı hakem sözü almıştım. Yoksa U19 takımımızla maça çıkarım dedim. U19’a turist vizesi almıştık.

∂ TFF Başkanı Büyükekşi bana MHK ve hakemlerin yüzde 40’ının değişeceğini söyledi ama yumruk olayı (Faruk Koca) sonrası olmadı. Yüzüne ‘çok rahat yalan söylüyorsunuz’ dedim.

∂ Ben çekilme oylamasıyla ilgili kararı üç kupada olduğumuz en güçlü dönemde aldım. Sponsorlarla görüştüm garanti verdiler. Bir yıl dondurma da olabilir (Malatyaspor gibi).

∂ Bu olayların ve gelinen noktanın ardından Avrupa’ya beş yıl hakem yollamayalım. Hakemlerin hepsi istifa etsin ve sıfırdan başlansın.