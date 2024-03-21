Motosiklet satışları rekor kırdı! Trafikte araç sayısı 30 milyona ulaştı

2023 Yılında bir milyon adet barajına yaklaşan motosiklet satışları, 2024’ün ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 87,4 arttı. Nüfusa oranla en yüksek motosiklet satışı 5.027 adetle Muğla ilimizde gerçekleşti. TÜİK verilerine göre şubat ayında 193.600 adet araç tescili yapılırken, trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla toplamda 29.142.942 oldu.

Otomobillere göre satın alma, kullanım ve bakım maliyetleri, park kolaylığı, yakıt tüketimi gibi avantajlar sağlayan motosikletlere ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda B sınıfı ehliyetlerle kullanımına izin verilen 50cc sınıfında son iki ayda %100’e yakın büyüme kaydedilirken, Motosiklet Endüstirisi Derneği (MOTED) tarafından açıklanan verilere göre 50cc sınıfının toplam satışlardaki payı ise 2024 Ocak-Şubat döneminde yüzde 35 olarak kayıtlara geçti.

Toplam motosiklet satışları 2024 Ocak-Şubat aylarında geçen yılın Ocak-Şubat aylarınagöre yüzde 87,4 oranında artarken, 2024 Şubat ayında 84.611 adet tescil işlemi gerçekleşti. 2023 Şubat ayında ise toplamda 36.720 adetlik tescil kaydedilmişti.

ŞUBAT AYINDA 193 BİN 600 ADET ARAÇ TRAFİĞE ÇIKTI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini motosikletler oluştururken, yüzde 39,7'sini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla toplamda 29.142.942 oldu.

YOĞUNLUK 125CC’YE KADAR OLAN MOTORLARDA

MOTED verilerine göre 2024 Ocak-şubat dönemi toplam satışlarında 125cc’ye kadar olan sınıflarda toplam hacim yüzde 67’lik bir oranla dikkat çekiyor. 0-50cc Arası toplam satışlardan yüzde 35’lik pay alırken 100 ila 250 cc aralığı ise toplamda yüzde 47’lik bir paya sahip. 250 cc ve üstü ise elektriklilerle birlikte toplamda sadece yüzde 18 satış oranına sahip.

NÜFUS ORANINA GÖRE EN FAZLA SATIŞ MUĞLA’DA

Nüfus yoğunluğuna oran satışlara bakıldığında yüzde 24.4’lük payla en yüksek tescil işlemi 5.027 adetle Ege bölgesinden Muğla’da gerçekleşirken yüzde 23.2’lik oranla Kilis ikinci, yüzde 17.8’lik oranla Manisa üçüncü sırada yer alıyor. Adet bazında en yüksek satış hacmi ise 21.407 adetlik tescille İstanbul’da gerçekleşirken bu satışın İstanbul nüfusuna oranı ise sadece yüzde 4.4’lük bir oranı kapsıyor…