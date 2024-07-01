Motosiklet satışlarında rekor üstüne rekor

Otomobil ve yakıt fiyatları uçuşa geçince vatandaş pratik ulaşım için motosikleti tercih etmeye başladı. Küçük hacimli motorlara, otomobil ehliyetiyle kullanım izninin verilmesi, sektörün faizsiz 12 ay taksit kampanyaları satışları hızlandırdı. 2024’ün ilk 5 ayında trafiğe 465 bin yeni motosiklet çıktı…

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Günlük hayatın vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından birisi de ulaşım. Sürekli yükselen otomobil fiyatları, araç alımını giderek zorlaştırırken, bakım, sigorta, kasko ve MTV gibi sabit giderlere, yüksek yakıt fiyatları, otopark ücretleri gibi kullanıma bağlı harcamalar eklenince kullanıcılar farklı çözüm yollarına yönelmeye başladılar. Pandemi dönemi sonrası yıldızı parlayan iki teker dünyası, özellikle kalabalık şehir hayatının yaşandığı noktalarda artık birçok insan için vazgeçilmez bir ulaşım aracı olmaya başladı. Trafik, yakıt, park sorunu, düşük bakım maliyetleri gibi avantajların yanı sıra satın alma kolaylıkları ve otomobil ehliyeti ile kullanım izni, motosikletlere olan ilginin her geçen gün artmasına sebep oluyor.

SATIŞLAR YÜZDE 40 ARTTI

Sektörün çatı kuruluşu olan Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tarafından yayınlanan mayıs ayı raporuna göre trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın Ocak-Mayıs aylarına göre %38,3 oranında artarak toplam da 465.909 adet tescile ulaştı. 2023 yılında aynı dönemde ise sadece 336.993 adet motosiklet tescili yapılmıştı. Mayıs ayında trafiğe çıkış yapan toplam yeni araç sayısı 232 bin 401 adet olarak kayıtlara geçti. Bu araçların yüzde 48’ini motosiklet, %38,5’ini otomobil,%7,5’ini kamyonet, %3,5’ini traktör, %1,7’sini kamyon, %0,5’ini minibüs, %0,3’ünü otobüs ve%0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KÜÇÜK HACİM ÖNDE

2024 yılı ilk 5 ayda trafiğe çıkış yapan motorların büyük çoğunluğu daha çok ulaşım ve kargo taşımacılığında tercih edilen küçük sınıflarda olurken hobi amaçlı kullanılan büyük hacimli motor pazarı ise oldukça düşük kaldı. Elektrikli ve 50 cc araçlar hariç bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre motosiklet satışlarında artış oranı yüzde 42 olarak gerçekleşti. 0 ila 250cc aralığında ilk 5 ayda toplam 359.881 adet motor satılırken bu hacim aralığının toplam pazardaki ağırlığı yüzde 77 olarak dikkat çekti. 250cc üstü satış toplamı ise aynı dönemde 17.339 adet olurken toplam payı sadece yüzde 4 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan elektrikli motosiklet satışları ise 88.689 adetle dikkat çekerken pazardan yüzde 19 pay aldı…

EN FAZLA SATIŞ MUĞLA VE KİLİS'TE

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tarafından yayınlanan verilere göre motosiklet kullanım oranlarında en önde gelen bölgelerimiz Ege ve Güney Doğu Anadolu bölgesi oldu. 2024 yılı Ocak-Mayıs aylarında motosiklet tescil adetlerinin yüzde 47’si on beş ilde gerçekleşti. Birinci sırayı nüfus dağılım oranına göre yüzde 25,5 ile Muğla ilimiz alırken 24,3 ile Kilis ikinci, yüzde 18,9 oranla Burdur üçüncü oldu. Adet bazında en yüksek satış ise Antalya ilimizde gerçekleşti. 2024 yılında toplam 25.785 adet yeni motosiklet Antalya’da trafik kaydı yaptırırken, ikinci sırada 19.610 adetle Manisa ve 16.630 adet ile Muğla üçüncü sırada yer aldı. 2024 yılı toplam satışlarında yüzde 51.7 oranıyla yerli motosiklet satışları ön plana çıkarken ithal markaların toplam satış hacmi ise yüzde 29,6 oldu. Geri kalan yüzde 18’lik payla Türkiye’de montajı yapılan yabancı markalar üçüncü sırada yer aldı.