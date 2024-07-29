ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt: ÖTV sistemi sil baştan yazılmalı

Şarj edilebilir hibrit araçlara getirilen ÖTV indirimini değerlendiren ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Önümüzdeki süreçte ürün stratejilerini ve özellikle de çevreci araçları destekleyici yeni bir ÖTV sisteminin sil baştan çalışılarak devreye alınması büyük önem teşkil etmektedir" dedi.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Şarj edilebilir Hibrit Araçlar (PHEV) için yapılan ÖTV indirimi hakkında değerlendirmelerde bulunan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yeni yatırımları teşvik eden bu tür kararların önemli olduğunu dile getirdi.

Bozkurt, “Ancak otomotiv teknolojisi bir devrim sürecinden geçmektedir. Mevcut ÖTV sistemimizin geçiş sürecini en doğru destekleyecek şekilde yeniden ele alınması gerektiği de aşikârdır. Önümüzdeki süreçte ürün stratejilerini ve özellikle de çevreci araçları destekleyici yeni bir ÖTV sisteminin sil baştan çalışılarak devreye alınması büyük önem teşkil etmektedir” dedi.

"SİL BAŞTAN ÇALIŞILMASI GEREKMEKTEDİR"

“Günümüz teknolojisini yansıtacak yeni ÖTV sisteminin devreye alınmasıyla birlikte yerli sanayiyi dünya pazarlarına hazırlayacak aksiyonların ivedilikle gözden geçirilmesi, iç pazarda çevreci teknolojili ve mümkün olduğunca yerli üretilen modellerin desteklenmesi, müşteriler açısından, ekonomimiz açısından ve otomotiv sanayi ile sektörü açısından önemli faydalar sağlayacaktır” diyen Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

“En büyük ihracat kalemimiz olan ve cari açığın düşürülmesi konusunda en önemli sektörlerin başında gelen otomotivin yerel ve ulusal pazarlardaki stratejisinin, sektör paydaşlarıyla beraber sil baştan çalışılması gerekmektedir. Bu tanıma giren ve ülkeye ithal edilebilecek modellerin hangileri olduğuna bağlı olarak bundan faydalanacak araç adedi şekillenecektir. Bu kapsama dahil olan araçlarda önemli bir fiyat avantajı elde edileceği görülüyor.”