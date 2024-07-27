Şarj edilebilir hibrit araçlara ÖTV indirimi! Otoda fiyatlar düşecek

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla şarj edilebilir hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi. Türkiye’de yatırım kararını açıklayan Çinli BYD’nin D-SUV sınıfında yer alan ve plug-in hibrit motorla ithal edilen Seal U DM-i modelinin fiyatının bu kararla 2,3 milyon TL’den 1,6 milyon TL’ye inmesi bekleniyor.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Uzun zamandır konuşulan ve sektörde beredeyse hibrit araçların satışını durma noktasına getiren karar Resmî Gazete’de yayınlandı. Düzenleme ile benzinli motora ilave olarak araç dışından şarj edilebilen elektrikli motora sahip hibrit araçlardan; motor hacmi 1.600 cc’yi geçmeyen ve ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 30, motor hacmi 1.600 cc’yi geçmeyen ama ÖTV matrahı bu tutarı aşanlar ise yüzde 60 ÖTV’ye tabi olacak. Motor hacmi 1.600 cc’yi geçen ancak 1.800 cc’yi geçmeyen ve ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayanlar araçlardan da yüzde 70 ÖTV alınması öngörülüyor.

REKABET ŞİMDİ BAŞLIYOR

Türkiye’de 1 milyar dolarlık fabrika yatırımını geçtiğimiz günlerde açıklayan Çinli üretici BYD; yeni düzenlemeyle birlikte önemli bir avantaj yakalamış oldu. Markanın plug-in hibrit modeli Seal U DM-i modelinin ÖTV oranı, alınan yeni kararla yüzde 80’den yüzde 30 oranına düşüyor. Bu durumda fiyat etiketi 2,3 milyon TL olan aracın yeni fiyatı ise 1,6 milyon TL civarına inmesi bekleniyor. Bu sayede ciddi rekabet avantajı yakalayan model, başta yerli otomobil Togg olmak üzere C-SUV sınıfındaki modellere ciddi bir rakip oluyor.

YENİ MODELLER İÇİN FIRSAT DOĞDU

Türkiye pazarında şarj edilebilir hibrit motora sahip araç satan Alfa Romeo, BMW, Kia, DS, Ford, Jeep, MG, Land Rover ve Volvo gibi markaların yanı sıra son bir yılda ülkemizde satış rekorları kıran Çinli Chery de geçtiğimiz günlerde yeni şarj edilebilir hibrit modelini duyurmuştu. Açıklanan yeni karar, zaten sektörde beklendiği için bir çok marka bu avantajdan yararlanmak ve rekabet şansı bulabilmek için yeni model planlarını için düğmeye bastı.

İNDİRİM VE KAMPANYA FIRTINASI ESECEK

Şarj edilebilir hibrit araçlar için alınan ÖTV indirim kararı piyasadaki rekabet kurallarını da değiştirecek. İçten yanmalı birçok yerli ve yabancı modele artık ciddi bir alternatif oluşturması beklenen plug-in hibrit araçlar; hem sıfır kilometre hem ikinci el pazarında zaten sönmek üzere olan köpüğü tamamen süpürecek. Yılın son çeyreğine yaklaşırken stoklarını ertitmek isteyen ve kota tutturma çabasında olan marka ve bayiler indirim ve kampanyalar için şimdiden hazırlıklara başladılar.

PLUG-IN HİBRİT ARAÇ NEDİR?

Şarj edilebilir hibrit, Plug-in hybrid ve PHEV olarak adlandırılan araçlar iki motora sahip olarak karşımıza çıkıyor. Bu araçlar elektrikli motorla genelde 200 km civarında menzil sunarken; benzin ve elektrik ortalamasında ise 1.000 km’nin üstünde menzil kazanıyor. Yakıt ortalamaları ise 3 litrenin altında seyredebiliyor. Dışarından şarj desteği alamayan ve benzinli motorun gücü ile şarj imkanı bulan elektrikli modellere ise hibrit (HEV) ismi veriliyor. Genellikle elektrikli menzilleri 50 ila 70 km arasında değişen bu modeller 4,5 litre civarında yakıt ortalaması ile dikkat çekiyor. Hibrit modellere göre nispeten daha düşük batarya gücüne sahip olan ve sadece kalkış anında araca destek veren mild hibrit yani hafif hibrit modeller ise MHEV kısaltması ile tanımlanıyor. Bu araçlar elektrik motorunun gücü mesafe alamıyor. Motor gücüne göre 5 ile 7 litre arası tüketim değeri sunan mild hibrit modeller daha çok çevreci yapıları ile dikkat çekiyor.