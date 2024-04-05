Renault Captur iddialı çizgilerle yenilendi

Rekabetin giderek arttığı B-SUV sınıfının güçlü oyuncularından Renault Captur, tamamen yenilenen versiyonunda oldukça şık ve iddialı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak araç Nisan 2024 itibarıyla tüm Avrupa’da satışa sunulacak. Yeni Renault Captur özellikleri ve motor seçenekleri neler gelin birlikte göz atalım...

İlk kez 2014 yılında tanıtılan Renault Captur, şimdiye kadar geçen 10 yıllık sürede 90 ülkede iki milyondan fazla satış rakamına ulaşarak kendini kanıtlamış bir model. B-SUV segmentinde yer alan araç, sınıfının en iddialı temsilcilerinden ve en çok tercih edilen modellerinden biri…

Aracın kompakt dış boyutları şehir kalabalığından, park eziyetinden nispeten kurtulmak için gayet elverişli ama aynı zamanda geniş iç mekânı hem şehir içi hem de şehir dışı kullanım için ihtiyaçları karşılayacak modüler bir mimariye sahip. Çok yönlülük, çift renkli gövde ve cömert iç mekân gibi özelliklerini koruyan Yeni Renault Captur; sahip olduğu bu özellikleri yeni ileri teknoloji donanımları ile entegre etmiş. Yeni eklenen Esprit Alpine donanım seviyesiyle iç ve dış tasarımda daha zarif ve sportif bir karakter ortaya koyan araç, iç mekânını ise yeni döşemeler ve yeni ekranlarla süslenmiş. Yenilenen elektronik altyapı, öngörülü hibrit sürüş fonksiyonu ve Seviye 2 otonom sürüş özelliğiyle Aktif Sürüş Yardımcısı da dâhil olmak üzere en güncel sürüş yardımcılarıyla sınıfının standartlarını zorlar bir durumda.

İÇ TASARIMDA NELER VAR?

OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve 10,25 inçe kadar versiyona göre değişen yeni gösterge ekranlarıyla Captur’ın iç mekânı eskisine göre daha modern bir hal almış. Tüm donanım seviyelerindeki yeni döşemeler, kalite algısını yukarıya çekiyor. Yeni Esprit Alpine donanım seviyesi çok sayıda sportif tasarım ayrıntısıyla kullanıcıları özel bir sürüş deneyimine davet ederken, B segmentinde dünyada bir ilk olan Android Automotive 12 sistemi ile günümüzün en gelişmiş araç içi teknolojisini kullanıma sunuyor. MULTI-SENSE ayarlarına merkezi dokunmatik ekran veya direksiyon üzerindeki düğme üzerinden erişiliyor. Dijital gösterge paneli için dört görünüm, beş widget, hız göstergesi ekranı için 8 renk ve kapı panellerindeki LED ortam aydınlatması şeritleri için 48 renk arasından seçim yapılabiliyor.

Kabin, toplam 24,7 litre saklama alanı ile gelişmiş bir işlevsellik sunuyor. Kızaklı arka koltuk özelliğinin sağladığı 221 mm’lik arka koltuk diz mesafesi ve 616 litre bagaj hacmi sınıfının en iyi değerinden birini sunuyor. Ayrıca arka koltuk sırası tamamen ileri itilebiliyor ve bu sayede 132 litre ek bagaj hacmine ulaşmak mümkün.

KAPUTUN ALTINDA FARKLI ALTERNATİFLER SUNULUYOR

Yeni Renault Captur’da en çok dikkat çeken 1.6 litrelik 145 HP gücündeki E-Tech full hibrit motor. Ayrıca 1.3 litrelik TCE 48v mild hibrit ve 1.0 litrelik 100 beygirlik TCE farklı vites konbinasyonları ile satışa sunulacak. Araçta MULTI-SENSE; ECO, SPORT, COMFORT ve MYSENSE olmak üzere dört sürüş modunu bulunurken direksiyon sertliği ve motor tepkisi olmak üzere sürüş karakteri ile birlikte iç aydınlatma ve gösterge ekranının rengi her mod için değişiyor. Yeni Captur sürüş ve park olmak üzere üç kategoriye ayrılan 28 adet yeni nesil sürüş yardımcısı (ADAS) içerirken ayrıca Güvenlik Koçu, daha dikkatli sürüş için kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlıyor…