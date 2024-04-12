Şimdiye kadar üretilen en sert Huracan…

İkonik otomobil üreticisi Lamborghini, sadece 10 adet üreteceği Huracan STJ modelini gün yüzüne çıkarttı. V mimariye sahip 10 silindirli motoruyla 631 HP güç üreten STJ, tasarımında yer alan bazı detaylarla yüzde 10 ilave bastırma kuvveti kazanmış. 20 inçlik tek bijonlu jantlar ve özel bir renk koduyla üretilen Huracan STJ, 0’da 100’e 3 saniyenin altında tırmanabiliyor…

Huracan STJ'nin duyurulmasıyla Lamborghini, ilk kez on yıl önce tanıttığı Huracan modelini sonlandırabilir. Özellikle İtalyan fanatikler tarafından 2024 yılının sonlarına doğru bu ismin kaldırılması bekleniyor. Buna dayanak olarak markanın yaptığı son patent başvurusu gösteriliyor. Yeni isim beklentisi ise Lamborghini Temerario şeklinde…

Bu henüz maka tarafından onaylanmış bir bilgi olmasa da Lamborghini, yeni süper otomobilin "yeni hibrit güç aktarım mekanizmasına" sahip olacağını söyleyerek V10'un üretimden kaldırılacağının sinyalini vermişti. Huracan STJ ise bu modelin zirve noktasına koyduğu nokta niteliğinde…

Sadece 10 adet üretilecek olan STJ, daha önce STO modelinde kullanılan V10 motorun gelişmiş bir versiyonunun kullanacak. Standart V10’a özel sadece 10 adet motor için güçlendirilmiş performans kiti uygulayacağını açıklayan Lamborghini, sıra dışı bir performans yerine akustik bir motor sesine çalışmış. Artık dünyada regülasyon kuralları gereği bu tip motorların üretimleri tamamen sonlandırılırken yerini elektrik destekli hibrit üniteler alıyor. Bu hibrit motorlar ise akıllara kazınan efsanevi V10 sesinden oldukça uzak daha uysal bir çalışma sesi yüzünden eleştiriliyor.

Günümüzde bir çok elektrikli aracın 2.5 saniyelere inebildiği performans dünyasında 8000 devirde 631 beygir güç üreten Huracan STJ zorda olsa yakalamayı başarıyor. 0’dan 100 km hıza 3 saniyenin altında tırmanabilen Lambo, 2.8 ila 2.6 saniyeleri zorlayabiliyor. 5.2 litrelik motora sahip STJ maksimum hızı ise 310km/s…