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    SUV model atağı devam ediyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    MAİS, 2023 yılında otomotiv pazarında peş peşe satış başarılarına imza atarken, model yelpazesini de genişletmeye devam etti.

    SUV model atağı devam ediyor
    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Konuyla ilgili açıklama yapan MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş “Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, Yeni Austral E-Tech Full Hybrid ve Clio E-Tech Full Hybrld lle Renault’daki E-Tech atılımımız Türkiye’de büyük ilgiyle karşılandı. Spring ile Dacia’nın elektrikli araçları herkes için ulaşılabilir yapma hedefini Türkiye’ye taşıdık. Yıl sonunda açıkladığımız Renault Uluslararası Oyun Planı ile OYAK ve Renault Group iş birliğiyle 400 milyon avronun üzerinde yatırımla Türkiye’de yeni model ve motor üretimine başlanması planlanıyor. Türkiye bu planın kalbi niteliğinde. 2024’te en önemli hedeflerimizden biri elektrikli araç pazarında öncü olmak. Önümüzdeki dönemde 4 yeni SUV modelimizi müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Suv ModelAraba
    Haberler > T-Otomobil > SUV model atağı devam ediyor
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