SUV model atağı devam ediyor

15 Ocak 2024 06:05 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 06:06

Konuyla ilgili açıklama yapan MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş “Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, Yeni Austral E-Tech Full Hybrid ve Clio E-Tech Full Hybrld lle Renault’daki E-Tech atılımımız Türkiye’de büyük ilgiyle karşılandı. Spring ile Dacia’nın elektrikli araçları herkes için ulaşılabilir yapma hedefini Türkiye’ye taşıdık. Yıl sonunda açıkladığımız Renault Uluslararası Oyun Planı ile OYAK ve Renault Group iş birliğiyle 400 milyon avronun üzerinde yatırımla Türkiye’de yeni model ve motor üretimine başlanması planlanıyor. Türkiye bu planın kalbi niteliğinde. 2024’te en önemli hedeflerimizden biri elektrikli araç pazarında öncü olmak. Önümüzdeki dönemde 4 yeni SUV modelimizi müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.