Tofaş, 7,5 milyonuncu aracını üretti! Murat 124’ten Fiat Ulysse’ye 55 yıllık yolculuk

Tofaş, Bursa Fabrikası’nda 7,5 milyonuncu aracını üretti. 1971’de Murat 124 ile başlayan üretim yolculuğunda yarım asrı geride bırakan şirketin kilometre taşı olan aracı Fiat Ulysse oldu.

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Tofaş, Bursa Fabrikası’nda 7,5 milyonuncu aracını üreterek yarım asrı aşan üretim yolculuğunda yeni bir kilometre taşına daha ulaştı. 1968’de temelleri atılan, 1971’de ise 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve yaklaşık 600 çalışanıyla Bursa Fabrikası’nda üretime başlayan Tofaş; bugün 500 bin adetlik yıllık üretim kapasitesi, çok markalı üretim yapısıyla yolculuğunu sürdürüyor.

Tofaş’ın üretim tarihinde yeni bir kilometre taşını temsil eden 7,5 milyonuncu araç ise Fiat Ulysse oldu. Murat 124 ile başlayan bu serüvende binek otomobillerden hafi f ticari araçlara, Türkiye pazarı için geliştirilen modellerden farklı kıtalara ihraç edilen global ürünlere kadar geniş bir ürün gamı Bursa’daki üretim bantlarından dünya yollarına çıktı. Tofaş’ın 1 milyonuncu aracı Fiat Tempra, 2 milyonuncu aracı Fiat Palio Go, 3 milyonuncu ve 4 milyonuncu araçları Fiat Fiorino, 5 milyonuncu aracı Fiat Egea Hatchback, 6 milyonuncu aracı Fiat Egea Sedan ve 7 milyonuncu aracı Fiat Egea Cross Wagon olmuştu. Tofaş, geride kalan yaklaşık 55 yıllık üretim döneminde takvim günü ortalamasıyla her gün aralıksız yaklaşık 375 araç üretti.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Murat 124’ten Fiat Ulysse’ye uzanan bu yolculukta Türkiye otomotiv sanayisinin gelişimine katkı sağlayan çok sayıda projeye imza attık. K0 ve K9 projelerimiz Bursa Fabrikamızın Stellantis dünyasındaki rolünü daha da ileri taşıyor. K9 model ailesi için çok markalı üretim törenimizi de ekim ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. K0 projemizle birlikte Kuzey Amerika pazarı için 2027 yılı başında yeniden ihracata başlayacak olmamız da bu yeni dönemin en önemli adımlarından biri” değerlendirmesini yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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