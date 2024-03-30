Togg sürücüsünü yüzünden tanıyacak

Yeni gelen güncelleme ile farklı özelliklere kavuşan Togg T10X artık farklı kullanıcılar için profil bazlı kişiselleştirme hafızası sunmaya başladı. Dört farklı profil oluşturmaya imkân tanıyan T10X, her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlayacak.

Satış adetleri 24 bin adetlere doğru ilerleyen Togg T10X, uzaktan yüklenen (OTA- Over The Air) yeni yazılımıyla güncellendi. İlk dikkatimizi çeken yenilik ise sınıfının en büyük uçtan uca bilgi eğlence ekranında yer alıyor. Yeni yazılım sayesinde artık tam ekran ve farklı renk temalarıyla kullanılabilecek. Sürücü T10X’te oturum açarken manuel olarak pin girmek yerine yüz tanıma yöntemiyle oturum açabilecek.

SÜRÜCÜYÜ HAFIZAYA YAZACAK

1.4.0 ile T10X ekranları yeni arayüz tasarımına kavuşurken, aracı kullanan farklı kişilerin örneğin karı-koca veya abla-kardeş gibi kendi profil bazlı kişiselleştirmelerini artık otomobil kendi hafızasına alacak. Dört farklı profil oluşturmaya imkân tanıyan T10X, her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlayacak.

İKLİMLENDİRME ÖZELLİĞİ GELDİ

Yeni güncelleme aynı zamanda T10X’in orta konsolda bulunan dairesel kumanda hareketi ile ana ekran üzerine getirilen kısayol menüsünü de kullanıcı geribildirimleri doğrultusunda genişleterek; sıklıkla kullanılan iklimlendirme, güneşlik, telefon, ekran parlaklığı, iç aydınlatma ve ekranı kapat gibi özelliklere direkt ulaşmayı mümkün kılıyor. Yeni yazılımla birlikte gelen iklimlendirme planlaması ile T10X kullanıcıları iklimlendirme programlarını diledikleri gün ve saat için önceden planlayıp, yolculuğa başlamadan önce kabin ısısını programlanan seviyeye getirebilecekler. Yolculuğun planlanan saatte başlamaması halindeyse T10X önceden programlanan saatten 10 dakika sonra iklimlendirmeyi kapatacak. Ayrıca 1.4.0 güncellemesi, kullanıcıların akıllı telefonlarında bulunan Trumore uygulamasına T10X’lerini tanıtmasından sonra, şarj seviyesi, lastik hava basıncı ve konum gibi bilgilere uzaktan ulaşmalarını sağlayacak.

YÜKELEMELER TESLİMAT SIRASINA GÖRE

1.4.0 güncellemesi, tüm T10X kullanıcılarına yayınlanmadan önce ilk geribildirimlerin alınabilmesi için “Yenilik Elçisi” olarak belirlenen 400 kullanıcının deneyimine sunuldu. Bu sürecin ardından yeni yazılım kullanıcıların teslim alma sıralarına göre tüm T10X’lere tanımlanmaya başlandı.

SIFIR FAİZLİ KAMPANYA DEVAM EDİYOR

Mart ayı boyunca en donanımlı versiyonu olan T10X V2 uzun menzil için 350 bin TL krediye %0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunan Togg, %0 faizin yanı sıra cihaz bedelinin %50’sine kadar varan kredi imkanını kullanıcılarla buluşturuyor.

T10X teslimatları sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre siparişi takip eden günlerde hemen ve çekilişsiz olarak gerçekleşiyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor.