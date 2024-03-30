Gözler pazarteside! İşte seçim sonrası dolar ve TL senaryoları…

Dolarda son dakika! Seçim öncesi dolar kaç TL? 29 Mart işlem gününü dolar 32,40 TL’den tamamladı. Böylece dolarda yılbaşından itibaren gerçekleşen primlenme yüzde 10 olarak gerçekleşti. Rasyonel politikaların devrede olduğunu vurgulayan analistler dolarda sert yükseliş beklemiyor. Son TCMB anketinde yıl sonu dolar tahmini 40,53 TL olurken; yabancı yatırımcıların tahmini 36,00 – 38,00 TL arasında değişiyor. İşte dolar ve TL’ye dair tüm senaryolar…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türkiye’de yerel seçimlere artık sayılı saatler kaldı. Piyasalar tarafında da 31 Mart sonrası büyük bir belirsizlik böylece ortadan kalkacak. Seçim öncesi süreçte özellikle döviz kurlarına ilişkin çeşitli beklentiler öne sürülmüştü. Temel dayanaklardan yoksun bu iddialar “piyasa bozucu” davranışlara kadar ilerleyerek, fiziki dolar talebinde artışa ve döviz bürolarında sağlıksız fiyatlamalara sebep olmuştu. Bu süreçte TCMB kurları ile serbest piyasa arasında zaman zaman yüzde 3’ü de aşan fiyat farkı öne çıkmıştı.

DOLAR SEÇİME NASIL GİRDİ?

Seçimden önceki son işlem günü olan 29 Mart’ta, dolar fiyatı 32,40 TL’den kapanış gerçekleştirdi. Kapalıçarşı’da ise dolar 33,08 TL’den günü tamamladı. Her iki kur arasında yaklaşık yüzde 0,20’lik bir fark dikkat çekti. Geçen yılı 29,45 TL’den kapatan dolar, böylece yılın ilk 3 aylık döneminde yüzde 10 yükseldi.

DÖVİZ HESAPLARI VE REZERVLER

Öte yandan Türkiye’de ağırlıklı olarak 174-176 milyar dolar bandında seyreden yerli yatırımcıların döviz hesapları, son 6 haftada yükselişe geçerek 186 milyar dolar seviyesine yaklaştı. TCMB’nin toplam döviz rezervlerinde de son üç ayda 20 milyar dolar gerileme yaşandı.

GENEL SEÇİMİN ARDINDAN DOLAR NE OLMUŞTU?

Geçen yılki genel seçimlerde ikinci tur öncesi 19,95 TL’de bulunan dolar, seçim sonrasında yükselişe geçerek temmuz ayını 26,90 seviyesinden tamamlamıştı. Sadece iki ayda yüzde 30 civarında bir yükseliş gerçekleşmişti. Ancak genel seçimlerden önce döviz bürolarında dolar 22,00 TL’ye yakın işlem görüyordu. Bu arada dolar; 2023 genelinde 18,70 TL’den 29,45 TL’ye kadar yükselmiş ve yüzde 57,50 oranında artmıştı.

YEREL SEÇİMLERDEN SONRA DOLAR BEKLENTİLERİ

Analistler, geçen yılki genel seçimlerde Türkiye’de faizlerin yüzde 8,50 seviyesinde bulunduğunu ve cari açığın oldukça yüksek seyrettiğini hatırlatarak, “Bu yıl ise çok farklı kadrolar iş başında ve rasyonel para politikaları devrede. Ekonomi yönetimini ve ekonomi politikalarını değiştirmeyecek bir seçim bu. Cari açık gerileme eğiliminde ve faiz oranları şu anda yüzde 50 seviyesinde. Mevduat faizleri tarafında yüzde 60’a yaklaşan oranlarla, TL artık çok daha fazla güçlü ve korunaklı” ifadelerini kullanıyor.

İŞTE TL’Yİ DESTEKLEYEN ŞARTLAR

-Türkiye’nin döviz ihtiyacı azalıyor: Son açıklanan şubat dış ticaret açığı geçen yıla göre 44 azalarak 12,13 milyar dolardan, 6,77 milyar dolara geriledi.

-Ülke CDS risk primi geriliyor: Geçen yıl mayısta 650’ye yakın seyreden CDS, son olarak 300 puan sınırına kadar geriledi.

-Not artışlarının devamı bekleniyor: Fitch sonrası gözler diğer not kuruluşlarına çevrildi. S&P Global, 3 Mayıs’ta Türkiye için değerlendirmede bulunacak.

-Yabancı sermaye girişi hızlanıyor: Sadece 22 Mart ile sona eren haftada borsada 428,8 milyon dolarlık yabancı alımı gerçekleşti.

-Yüksek döviz girişi beklenen turizm sezonu yaklaşıyor: Türkiye’nin bu yıl toplam turizm geliri hedefi; 60 milyar dolar civarında bulunuyor.

-Enflasyonda gerileme yaşanacak: Geçen yıl haziranda gerçekleşen sert yükseliş, enflasyon hesaplamalardan çıkacak ve baz etkisi ile yıl ortasında enflasyonda ciddi düşüş gözlemlenecek.

Analistlere göre bütün bu senaryolar TL’yi destekliyor. Bu sebeple analistler “Yerel seçim sonrasında dolarda ciddi yükseliş beklenmemeli” görüşünde birleşiyor.

YABANCI YATIRIMCILAR NE BEKLİYOR?

-ABD’li Yatırım Bankası Goldman Sachs; şubatta yayınladığı raporda, gelecek 12 aylık dönem için 37,00 TL tahmininde bulunmuştu. Geçen hafta 13 Mart öncesi son raporunu yayınlayan Goldman Sachs; seçim sonrasında parasal ve mali anlamda politikaların devamını beklediklerini, TL'nin ve TCMB’nin rezervlerinin üzerindeki baskının yatışacağını ve enflasyonda keskin düşüşün başlayacağını öngördü.

-Alman Deutsche Bank; yine şubat ayında tahminini paylaşmış, yıl sonunda doların 38,00 TL’ye doğru ilerleyebileceğini raporlamıştı. Deutsche, son dönemde isabetli tahminleri ile öne çıkıyor.

-İngiltere merkezli HSBC; Türkiye’deki sıkı para politikasının, TL’nin reel olarak değer kazanmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, 2024 sonu dolar tahminini yüzde 36,00 olarak açıklamıştı.