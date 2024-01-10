Togg T10F fastback ilkler arasında, işte dikkat çeken özelliği

10 Ocak 2024 16:47 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 16:55

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, dün akşam TSİ 22.00'de başlayan tanıtım etkinliğinde "T10F" adını alan yeni Togg modelini duyurdu. Etkinlikte Gürcan Karakaş'ın sunumu sırasında üzeri örtüldüğü için gizlenen yeni fastback modeli, örtünün kalkmasıyla gün yüzüne çıktı.

Togg fastback modelinin ne zaman piyasaya çıkacağından özelliklerine, fiyatından tasarım detaylarına kadar pek çok şey merak konusu haline geldi.

T10F ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Togg CEO'su Karakaş, dünkü açıklamada piyasa tarihine ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı. Karakaş, "27 Aralık 2019'da yaptığımız ön gösterimde tasarıma ilişkin ilk ipucunu vermiştik. Bugünse tasarımını güncelleyerek T10F adını verdiğimiz ikinci akıllı cihazımızı, günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir fastback olarak kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. T10F'yi, 2025 yılından itibaren Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız." dedi.

T10F, 600 KM KADAR MENZİL SUNARAK İLKLER ARASINA GİRDİ

Öte yandan Togg'un yeni modeli olan T10F fastbackin özellikleri dikkat çekti. 2025'te ilk olarak Türkiye, daha sonra ise Avrupa pazarına çıkacak olan T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F, RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. T10F, Türkiye'de halihazırda yollarda bulunan en uzun menzile sahip araçlar arasında yer alacak.

Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.