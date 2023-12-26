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    Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller! En ucuz sıfır araba model ve markaları hangileri?

    En ucuz sıfır otomobillerin marka ve modelleri! | Hükümetin attığı adımlar sonrası araç piyasasında stok araçların piyasaya çıkmaya başlaması ile beraber otomobil fiyatlarında durgunluk yaşanıyor. Hatta bazı otomobil fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Araç sahibi olmak istiyorum ancak sıfır araba olsun diyenler için Türkiye’deki en ucuz sıfır otomobiller hangileri sizler için derledik. İşte en ucuz sıfır araba modelleri…

    Türkiye&#039;deki en ucuz sıfır otomobiller! En ucuz sıfır araba model ve markaları hangileri?
    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller hangileri? En düşük fiyatlı ucuz sıfır manuel ve otomatik araba fiyatları merak ediliyordu. İşte Türkiye’deki en ucuz sıfır otomobiller!

    TÜRKİYE’DEKİ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

    2023’ün son günlerinde yeni yıl öncesi birçok firma otomobil fiyatlarında kampanya başlattı. En ucuz sıfır otomobil fiyatı 710 bin TL ile Hyundai i10 oldu. En ucuz otomobiller sıralamasında ilk 10’da fiyat aralığı 710 bin liradan başlayıp 854 bin 900 liraya kadar çıkıyor.

    Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller! En ucuz sıfır araba model ve markaları hangileri?

    Türkiye’nin en ucuz 10 otomobili ve fiyatları

    Yeni Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 710.000 TL

    Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin: 780.000 TL

    Fiat Panda City1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli: 792.900 TL

    Fiat EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HPBenzinli: 794.900 TL

    Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 799.000 TL

    Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style: 825.000 TL

    Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 hp - 5 İleri Manuel: 825.200 TL

    Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg: 837.900 TL

    Renault Clilo equilibre 1.0 SCe 65 hp: 852.000 TL

    Fiat Egea HB Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 854.900 TL

    NOT: Listede yer alan fiyatlar 26 Aralık 2023 tarihlidir. Yeni yılda güncel en ucuz sıfır otomobil fiyatları için araştırma yapmanızı öneririz.

    Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    OtomobilOtomobil Pazarı
    Haberler > T-Otomobil > Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller! En ucuz sıfır araba model ve markaları hangileri?
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