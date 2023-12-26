Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller! En ucuz sıfır araba model ve markaları hangileri?
En ucuz sıfır otomobillerin marka ve modelleri! | Hükümetin attığı adımlar sonrası araç piyasasında stok araçların piyasaya çıkmaya başlaması ile beraber otomobil fiyatlarında durgunluk yaşanıyor. Hatta bazı otomobil fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Araç sahibi olmak istiyorum ancak sıfır araba olsun diyenler için Türkiye’deki en ucuz sıfır otomobiller hangileri sizler için derledik. İşte en ucuz sıfır araba modelleri…
Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller hangileri? En düşük fiyatlı ucuz sıfır manuel ve otomatik araba fiyatları merak ediliyordu. İşte Türkiye’deki en ucuz sıfır otomobiller!
TÜRKİYE’DEKİ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER
2023’ün son günlerinde yeni yıl öncesi birçok firma otomobil fiyatlarında kampanya başlattı. En ucuz sıfır otomobil fiyatı 710 bin TL ile Hyundai i10 oldu. En ucuz otomobiller sıralamasında ilk 10’da fiyat aralığı 710 bin liradan başlayıp 854 bin 900 liraya kadar çıkıyor.
Türkiye’nin en ucuz 10 otomobili ve fiyatları
Yeni Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 710.000 TL
Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin: 780.000 TL
Fiat Panda City1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli: 792.900 TL
Fiat EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HPBenzinli: 794.900 TL
Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 799.000 TL
Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style: 825.000 TL
Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 hp - 5 İleri Manuel: 825.200 TL
Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg: 837.900 TL
Renault Clilo equilibre 1.0 SCe 65 hp: 852.000 TL
Fiat Egea HB Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 854.900 TL
NOT: Listede yer alan fiyatlar 26 Aralık 2023 tarihlidir. Yeni yılda güncel en ucuz sıfır otomobil fiyatları için araştırma yapmanızı öneririz.
Kaynak: Türkiye Gazetesi