Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller! En ucuz sıfır araba model ve markaları hangileri?

26 Aralık 2023 22:44 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 22:49

Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller hangileri? En düşük fiyatlı ucuz sıfır manuel ve otomatik araba fiyatları merak ediliyordu. İşte Türkiye’deki en ucuz sıfır otomobiller!

TÜRKİYE’DEKİ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

2023’ün son günlerinde yeni yıl öncesi birçok firma otomobil fiyatlarında kampanya başlattı. En ucuz sıfır otomobil fiyatı 710 bin TL ile Hyundai i10 oldu. En ucuz otomobiller sıralamasında ilk 10’da fiyat aralığı 710 bin liradan başlayıp 854 bin 900 liraya kadar çıkıyor.

Türkiye’nin en ucuz 10 otomobili ve fiyatları

Yeni Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 710.000 TL

Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin: 780.000 TL

Fiat Panda City1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli: 792.900 TL

Fiat EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HPBenzinli: 794.900 TL

Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 799.000 TL

Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style: 825.000 TL

Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 hp - 5 İleri Manuel: 825.200 TL

Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg: 837.900 TL

Renault Clilo equilibre 1.0 SCe 65 hp: 852.000 TL

Fiat Egea HB Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 854.900 TL

NOT: Listede yer alan fiyatlar 26 Aralık 2023 tarihlidir. Yeni yılda güncel en ucuz sıfır otomobil fiyatları için araştırma yapmanızı öneririz.