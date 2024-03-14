Yeni Peugeot 208 Türkiye’de satışa sunuldu

Avrupa’da B-HB sınıfında en çok satan modeller arasında yerini alan Yeni Peugeot 208, Mart ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sundu. İkisi benzinli ve biri elektrikli olmak üzere ülkemize üç farklı motor seçeneği gelen Yeni 208’de fiyat ise 1.210.500TL’den başlıyor, işte detaylar:

Markanın giriş seviyesinde yer alan yeni 208 sahip olduğu donanım, teknolojik özellikler ve sıra dışı tasarımıyla kendi sınıfındaki modeller arasında ön plana çıkmayı başaran bir araç. Peugeot’nun şehir otomobillerinde dokuzuncu jenerasyon temsilcisi olarak karşımıza çıkan yeni 208, mart ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Benzinli ve elektrikli motor seçenekleri vitrine çıkan otomobilde, EAT8 otomatik şanzımanlı ve benzinli motora sahip yeni 208; ACTIVE PRIME, ALLURE ve GT donanımlarıyla, elektrikli motora sahip yeni E-208 ise sadece GT donanımında satın alınabiliyor. 1.2 PureTech 100 HP motora sahip yeni Peugeot 208’in fiyatları 1.210.500 TL’den başlarken, 1.2 PureTech 130 HP motora sahip yeni Peugeot 208 için başlangıç fiyatı 1.296.500 TL olarak öne çıkıyor. 100 kW’lik yeni elektrikli motoru, yüksek performans ve üstün menzil özellikleri ile öne çıkan Peugeot E-208 GT’nin başlangıç fiyatı ise 1.361.500 TL olarak belirlendi.

ELEKTRİKLİ E-208’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni E-208 50 kWsa batarya ve 100 kW/136 HP’lik tamamen elektrikli motoruyla yaklaşık 363 km’lik birleşik ve 498 km şehir içi menzil sağlıyor. Tüm kullanım gereksinimlerini ve şarj çözümlerini karşılamak üzere standart olarak 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı sunuluyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e tahmini şarj süreleri, hızlı şarj cihazıyla (100 kW) 25 dakikadan, Wallbox ile (7,4 kW) 4 saat 30 dakikadan ve güçlendirilmiş prizle (3,2 kW) 10 saat 30 dakikadan kısa sürüyor.

BENZİNLİ YENİ 208’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tercihini benzinli versiyonlardan yana kullanmak isteyenler için yeni 208 ailesi iki farklı güçte motor seçeneği sunuyor. PureTech 100: 100 HP üreten 3 silindirli 1.2 benzinli motor, Stop & Start sistemi ve 8 ileri tam otomatik şanzımanla donatılıyor. PureTech 130: 130 HP üreten 3 silindirli 1.2 benzinli motor ise Stop & Start sistemi ve 8 ileri tam otomatik şanzımanla karşımıza çıkıyor.

YENİ TASARIMDA İKONİK GÖNDERMELER VAR

Otomobile ilk baktığınızda Peugeot’nun imzası hemen göze çarpıyor. İlk olarak 9X8 Hypercar’da tanıtılan, ardından yeni 508 ve 508 SW’de ve son olarak yeni 2008’de kullanılan yeni PEUGEOT ışık imzası, artık yeni 208’e de göz alıcı bir görünüm sağlıyor. Ön tarafta dikkat çeken bir diğer unsur ise üç uzun dikey ışık pençeleri. Otomobilin yanlarına doğru uzanan bu ışık imzası, 208’e daha güçlü, görsel olarak daha geniş bir duruş kazandırmaya yardımcı oluyor. Otomobilin yandan ve arkadan duruşu ise markanın ikonik tasarım felsefesine uygun, hırçın ve sportif hatlar sergiliyor.

PEUGEOT i-Cockpit® İMZASINDA 3D AYRINTISI

Markanın ikonik i-Cockpit® teknolojisi, ilk nesil 208’de tanıtılmıştı. Bugün gelinen noktada daha da teknolojik ve ergonomik bir hale gelirken yeni Peugeot E-208’nin sürüş keyfinin merkezini de oluşturuyor. Örneğin göstergeler sürücünün tam olarak görüş hizasında yer alıyor. Ayrıca ALLURE ve GT versiyonlarında bir dijital ekran da devreye giriyor. 10 inçlik bu dijital ekran yeni bir tasarıma sahip. Ayrıca GT versiyonunda 3D özelliği ile sunuluyor. Sürücüler, tercihleri doğrultusunda ekranın rengini, bilgilerin düzenini ve sunumunu kişiselleştirilebiliyor.

YENİ PEUGEOT 208 TEKNOLOJİ ÜSSÜ GİBİ

Yeni nesil sürüş destek sistemlerin sahip araçta yüksek çözünürlüklü park kameraları dışında Dur & Kalk fonksiyonuna ve araçlar arası mesafe ayarına sahip adaptif hız sabitleyici yer alıyor. Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni, Genişletilmiş Aktif Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi ve dijital gösterge panelinde gösterme işlevi, Şerit Konumlama Asistanı ve Aktif Şerit Takip Sistemi ve Sürücü Dikkat Uyarısı, uzun sürüş sürelerinde ve 70km/s’yi aşan hızlarda direksiyon simidinin mikro hareketlerini analiz ederek dikkat dağınıklığını tespit ediyor. Araçta ayrıca Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi daha bir çok teknolojik sürüş destek sistemi yer alıyor.