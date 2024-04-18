Yeni Renault Kangoo elektrikle geldi!

Alışık olduğumuz 115 beygirlik 1.5 Blue dCi motor seçeneğine %100 elektrikli E-Tech versiyonu eklenen Renault Kangoo, 285 km menzille satışa sunuldu. Dizel tarafta başlangıç fiyatı koltuksuz versiyonda 975 bin TL, E-Tech %100 elektrikli Iconic versiyonda ise 1.675.000 TL…

Bugüne kadar 50 ülkede 4,4 milyon adet satılan Renault Kangoo ilk kez E-Tech Elektrikli versiyonla yollara çıkıyor. Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli, içten yanmalı versiyonunda sahip olduğu pratikliği, güvenli sürüş özelliklerini ve konforu elektrikli versiyonuna da taşımış durumda.

Kendi sınıfının en iyi değeri olan 850 litrelik bagaj hacmi, kızaklı ikinci koltuk sırasının çıkarılmasıyla 2.500 litreye kadar artırılabiliyor. Ayrıca Easy Life çekme tipi torpidosu da dahil edildiğinde iç mekânda 49 litreden fazla saklama alanı sunuyor. Iconic versiyonunda iç mekânı koyu fırçalanmış ahşap kaplama yeni ön konsol süslüyor.

Alet kullanmadan ayarlanan yenilikçi tavan barları sayesinde kullanıcı hiçbir zaman yer sıkıntısı yaşamıyor ve neredeyse her şeyi taşıyabiliyor. Önden bakıldığında yatay motor kaputu, çarpıcı dikey ön cephesi ve logonun arkasında şarj çıkışını barındıran ızgarası dikkat çekiyor. Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli’nin 8 adet bağımsız ve kolayca onarılabilen modülden oluşan son teknoloji lityum iyon bataryası, 45 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip. WLTP standartlarında 285 km'ye kadar ulaşan menziliyle kullanım maliyetlerini oldukça düşürüyor. Kangoo E-Tech %100 Elektrikli 3 yıl veya 100.000 km araç garantisine ek olarak 8 yıl veya 160.000 km batarya garantisine de sahip.

%100 ELEKTRİKLİ

Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli, 245 Nm anında kullanılabilir tork ve 90 kW güç üreten elektromotoruyla her koşulda sorunsuz ve akıcı bir sürüş sağlıyor. Aracın maksimum hızını 110 km/s ve gücünü 56 kW ile sınırlayan Eco modu, sürüş menzilini optimize ediyor. Sürücüler üç rejeneratif fren modundan birini seçebiliyor.

Kangoo e-Tech tüm enerji yönetimi sistemlerine ek olarak daha güvenli bir sürüş için Seviye 2 otonom sürüş dahil 14 sürüş destek sistemi ile donatıldı. Bunun yanında çekiş ve fren modlarının farklı kombinasyonları, aracı kullanma şekline ve sürüş koşullarına göre rahatlığı ve menzili optimize etmek için sürücüye 6 seçenek sunuyor.

Kapsamlı şarj çözümleri ise tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli’nin bataryası 22 kW AC hızlı şarj ile 2 saat 30 dakikada %5'ten %80'e şarj edilebiliyor. 22 kW şarj cihazıyla birlikte batarya, menzili etkilememek ve şarj sürelerini kısaltmak üzere sıcaklığı doğru seviyede tutan sıvı soğutma ve rezistanslı ısıtma sistemine sahip. 80 kW DC şarj cihazı ise yaklaşık 30 dakikada 170 km menzil sağlıyor. 11 kW halka açık şarj noktasında 2 saat 40 dakikada %15'ten %80'e şarj oluyor. 7,4 kW duvar kutusunda 6 saatten daha kısa bir sürede %15'ten %100'e şarj oluyor.