175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağladı! Nesnelerin interneti masaya yatırıldı

Vodafone Business, MESS Teknoloji Merkezi MEXT’te, Vodafone Business IoT Day etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi.

Rize'de bir garip ev! Kapısı yok, interneti var

Rize'de bir garip ev! Kapısı yok, interneti var

İnternet tehlikeli mi sorusunun cevabı belli oldu! İnternet bağımlılığı düşünme becerilerini mi zayıflatıyor?

İnternet tehlikeli mi sorusunun cevabı belli oldu! İnternet bağımlılığı düşünme becerilerini mi zayıflatıyor?

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Vodafone Business, MESS Teknoloji Merkezi MEXT’te, Vodafone Business IoT Day etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi.

Etkinlikte perakendeden üretime, otomotivden enerjiye kadar nesnelerin interneti teknolojisinin sağladığı verimlilik ve bu çözümlerin sürdürülebilirliğe katkısı masaya yatırıldı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Vodafone Grubu olarak bugün 175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağladıklarını belirterek “Dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı olarak ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlıyoruz” dedi.