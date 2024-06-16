175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağladı! Nesnelerin interneti masaya yatırıldı
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Vodafone Business, MESS Teknoloji Merkezi MEXT’te, Vodafone Business IoT Day etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi.
ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Vodafone Business, MESS Teknoloji Merkezi MEXT’te, Vodafone Business IoT Day etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi.
Etkinlikte perakendeden üretime, otomotivden enerjiye kadar nesnelerin interneti teknolojisinin sağladığı verimlilik ve bu çözümlerin sürdürülebilirliğe katkısı masaya yatırıldı.
Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Vodafone Grubu olarak bugün 175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağladıklarını belirterek “Dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı olarak ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlıyoruz” dedi.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi