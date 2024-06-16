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175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağladı! Nesnelerin interneti masaya yatırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağladı! Nesnelerin interneti masaya yatırıldı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vodafone Business, MESS Teknoloji Merkezi MEXT’te, Vodafone Business IoT Day etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Vodafone Business, MESS Teknoloji Merkezi MEXT’te, Vodafone Business IoT Day etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi.

Etkinlikte perakendeden üretime, otomotivden enerjiye kadar nesnelerin interneti teknolojisinin sağladığı verimlilik ve bu çözümlerin sürdürülebilirliğe katkısı masaya yatırıldı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Vodafone Grubu olarak bugün 175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağladıklarını belirterek “Dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı olarak ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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