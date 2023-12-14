2024 Tekonfest nerede? Teknofest 2024 hangi şehirde, ne zaman yapılacak?

14 Aralık 2023 15:12 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 15:14

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım başladı. İnternet kullanıcıları önümüzdeki yıl Teknofest’in hangi ilde yapılacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2024 yılında TEKNOFEST'in yapılacağı ili sosyal medya üzerinden duyurdu.

2024 TEKONFEST NEREDE YAPILACAK?

TEKNOFEST, gelecek yıl Adana'da gerçekleştirilecek. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu X’de TEKNOFEST paylaşımını alıntılayarak Selçuk Bayraktar, paylaşımı alıntılayarak "Uzaklarda arama TEKNOFEST 2024 ADANA'da" dedi. Selçuk Bayraktar paylaşımının devamında Detaylı bilgi için @Teknofest sosyal medya hesaplarını takipte kalın.” notunu düştü.

TEKNOFEST 2023 NEREDE YAPILDI?

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 3 büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül, İzmir etabı ise 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılmıştı.