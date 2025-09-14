Casper’dan kurumlara özel bilgisayar: NevoPro

ÖMER TEMÜR - Casper, yeni markası NevoPro ile kurumsal firmalara profesyonel hizmet verecek. “Nevo” (Yeni) ve “Pro” (Profesyonel) kelimelerinden oluşan NevoPro, serinin ilk modeli Casper NevoPro P40 ile dayanıklı, güvenli ve yüksek performanslı bir iş çözümü sunuyor.

NevoPro P40, Intel VPro işlemci desteği ve 12 saate varan pil ömrüyle uzun süreli performans sağlarken, Energy Star 8.0 sertifikalı çevre dostu tasarımı ile sürdürülebilir teknoloji anlayışına yeni bir soluk getiriyor.

"KURUMLARIN YENİ TERCİHİ OLACAK"

Casper NevoPro’nun, kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında verimliliği ile güveni merkeze alan bir teknoloji ortağı olarak konumlandığını vurgulayan Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Günümüzde iş dünyasında başarıyı belirleyen en önemli faktörler hız, güven ve mobilite. Casper NevoPro laptop modelimiz de gerek asgari standartlara uygun dayanıklılık ve güvenilirlik testlerinden geçmesi, gerek dayanıklı dış gövdesi ve güçlü donanımı sayesinde, kurumların yeni bilgisayar tercihi olacak” dedi.