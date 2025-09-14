Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Casper’dan kurumlara özel bilgisayar: NevoPro

Casper’dan kurumlara özel bilgisayar: NevoPro

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Casper’dan kurumlara özel bilgisayar: NevoPro
Casper, Dijital Dönüşüm, Teknoloji Haberleri, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Casper, kurumsal dünyaya özel yeni markası NevoPro ile sahnede! İlk modeli NevoPro P40, yüksek performansı, uzun pil ömrü ve çevre dostu tasarımıyla iş dünyasının güvenilir teknoloji ortağı olmayı hedefliyor.

ÖMER TEMÜR - Casper, yeni markası NevoPro ile kurumsal firmalara profesyonel hizmet verecek. “Nevo” (Yeni) ve “Pro” (Profesyonel) kelimelerinden oluşan NevoPro, serinin ilk modeli Casper NevoPro P40 ile dayanıklı, güvenli ve yüksek performanslı bir iş çözümü sunuyor.

NevoPro P40, Intel VPro işlemci desteği ve 12 saate varan pil ömrüyle uzun süreli performans sağlarken, Energy Star 8.0 sertifikalı çevre dostu tasarımı ile sürdürülebilir teknoloji anlayışına yeni bir soluk getiriyor.

"KURUMLARIN YENİ TERCİHİ OLACAK"

Casper NevoPro’nun, kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında verimliliği ile güveni merkeze alan bir teknoloji ortağı olarak konumlandığını vurgulayan Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Günümüzde iş dünyasında başarıyı belirleyen en önemli faktörler hız, güven ve mobilite. Casper NevoPro laptop modelimiz de gerek asgari standartlara uygun dayanıklılık ve güvenilirlik testlerinden geçmesi, gerek dayanıklı dış gövdesi ve güçlü donanımı sayesinde, kurumların yeni bilgisayar tercihi olacak” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD F-35'leri gönderdi! Karayipler'de kartellere taviz yokNihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza eleştiri: Hiç beğenmedim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yapay zekâ ile gelen 10 büyük tehdit - TeknolojiYapay zekâ ile gelen 10 büyük tehditKulaklıkla 'canlı çeviri' dönemi başlıyor! Yabancı dil bariyeri ortadan kalkacak - TeknolojiKulaklıkla 'canlı çeviri' dönemi başlıyorTEKNOFEST İstanbul hazırlıkları büyük bir titizlikle devam ediyor - TeknolojiTEKNOFEST İstanbul hazırlıkları büyük bir titizlikle devam ediyorAirPods Canlı Çeviri AB’de kullanılamayacak! - TeknolojiAirPods Canlı Çeviri AB’de kullanılamayacak!Türkiye'de bir ilk: İnsansı robot Festman, nüfusa kaydettirildi - Teknolojiİnsansı robot Festman, nüfusa kaydettirildiGrok'un X hesabına erişim engeli - TeknolojiGrok'un X hesabına erişim engeli
Sonraki Haber Yükleniyor...