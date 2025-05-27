Türkiye'de satışa sunuldu! 12 bin liraya varan indirim kampanyası uygulanacak, son tarih 31 Mayıs: ERAZER, RTX 50 serili ekran kartlı dizüstü bilgisayarlarının fiyatı ne kadar?

Alman oyun bilgisayarı ve aksesuarları markası ERAZER, RTX 50 serili ekran kartlı dizüstü bilgisayarlarını Türkiye'de satışa sundu. ERAZER, RTX 50 serili ekran kartlı dizüstü bilgisayarları Hepsiburada'nın "GamersWeek" kampanyası kapsamında 12 bin liraya varan indirimlerle satışa sunulacak. Kampanya için son tarihin 31 Mayıs olduğu belirtildi.

MEDION'un oyun bilgisayarı markası ERAZER, NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarıyla donatılan yeni nesil dizüstü bilgisayar serilerini tanıttı.

Performans ve verimlilikte çıtayı daha yukarı taşımayı hedefleyen yeni ERAZER modelleri, NVIDIA'nın yeni "Blackwell" mimarisi üzerine inşa edilen GeForce RTX 50 seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunuldu.

GDDR7 bellek ve ultra düşük voltaj modları sayesinde enerji verimliliğini maksimum seviyeye çıkaran RTX 50 serisiyle donatılan yeni ERAZER modelleri, yüksek FPS'nin yanı sıra uzun süreli ve istikrarlı kullanım arayan oyunculara çözüm sunuyor. DLSS 4 destekli yapay zeka teknolojisiyle çok daha akıcı ve gerçekçi bir oyun deneyimi sunan bu seride, RTX 5090, 5080, 5070 Ti ve 5060 kartları kullanılıyor.

Gücünü yapay zeka destekli Intel Core Ultra işlemcilerden alan yeni ürün ailesinin yüksek performansıyla dikkati çeken üyelerinden BEAST serisi, RTX 5080 ve RTX 5090 grafik kartlarıyla üst seviye oyunculara ve çalışırken yüksek performansa ihtiyaç duyan profesyonellere hitap ediyor.

"BEAST 16 X1 ULTIMATE", 16 inçlik QHD+ ekranı, Intel Core Ultra 9 275HX işlemcisi, 32 GB DDR5 RAM ve 2 TB SSD kapasitesiyle üst düzey donanım sağlıyor. Modelde, dizüstü bilgisayarda sunulan harici sıvı soğutma sistemi bulunuyor. Kutu içeriğine dahil edilen "ERAZER Cooling Kit V2", yüzde 10'a kadar daha yüksek performans sağlarken, sistemin uzun maratonlarda serin ve istikrarlı çalışmasına imkan tanıyor.

Yüksek işlem gücünü kompakt tasarımla birleştiren, RTX 5070Ti grafik işlemcili MAJOR modeli de güçlü donanım ve mobiliteyi bir arada isteyen kullanıcılar için geliştirildi.

"MAJOR 16 X1", yüksek FPS isteyen oyuncular için ideal bir çözüm sunarken, Intel Core Ultra i9-275HX işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve 2 TB SSD depolamayla profesyonel oyun ve içerik üretimi ihtiyaçlarına cevap veriyor. 16 inçlik IPS 300Hz ekranıyla akıcılık sunan model, kompakt boyutuna rağmen yüksek soğutma performansı sağlayan çift fanlı sistemle donatıldı.

DEPUTY, CRAWLER ve DEFENDER serileri ise RTX 5060 ve RTX 5050 GPU seçenekleriyle oyunu günün her anına yayan kullanıcılara hitap ediyor.

KAMPANYA KAPSAMINDA İNDİRİMLE SATIŞA SUNULUYOR

Avantajlı işbirlikleriyle oyun tutkunlarına yönelik çeşitli kampanya ve ayrıcalıklar sunan ERAZER, NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartlı BEAST ve MAJOR modellerini, Hepsiburada'nın "GamersWeek" kampanyası kapsamında 12 bin liraya varan indirimlerle satışa sunuluyor.

Hepsiburada'dan 31 Mayıs'a kadar yapılan alışverişlerde geçerli kampanya, RTX 50 serisi ekran kartlı BEAST ve MAJOR modellerin yanı sıra RTX 40 serisi ekran kartlı dizüstü bilgisayarları da kapsıyor.

Ürünlerinin yanı sıra iletişim alanında da projeler geliştiren ERAZER, yapay zeka araçlarıyla hazırlanan yeni reklam filmiyle oyun dünyasına farklı bir pencereden sesleniyor. Reklam filmi, oyun dünyasının ikonik karakterlerinden "REYNA"ya Türkçe sesiyle hayat veren Zeyno Eracar tarafından seslendiriliyor.

"SOĞUTMA SİSTEMİ PERFORMANSI ARTIRACAK"

İstanbul'da düzenlenen yeni modellerin tanıtım etkinliğinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan MEDION Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Çerçioğlu, BEAST 16 X1 ULTIMATE modelinde en önemli özelliğin, harici sıvı soğutma sistemi ve tasarım olduğunu belirtti.

Çerçioğlu, "Model, Intel'in 'Core Ultra' serisi işlemcileri ve NVIDIA'nın en üst düzey ekran kartı 5090 ve 5080'le geliyor. Oyunculara yüksek hızlı performansta, en iyi soğutma sistemlerini sunuyoruz. Böylece oyunlardaki performansları, yüzde 10-15 oranında daha fazla arttırıyoruz." dedi.

Çerçioğlu, ilk olarak NVIDIA'nın 40 serisiyle Türkiye pazarına girdiklerini, aldıkları pozitif yorumların etkisiyle 50 serisine geçtiklerini söyledi. 50 serisinde yapay zekanın üst düzeye çıktığını vurgulayan Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Artık oyun oynarken, yapay zeka da kullanılıyor. Bizim de oyunculara sunduğumuz şey, en son yapay zeka teknolojilerinin GPU'ların içinde olması. Mesela, en iyi görüntü kalitesini almak için yapay zeka, arka taraftaki performansı otomatik olarak düzenliyor ve kullanıcıya en iyi şeklini sunuyor. Bir sonraki nesilden alacağımız geri bildirimler sayesinde, daha iyi, kaliteli, yüksek performanslı ve fiyat endeksli ürünler sunmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak AR-GE birimimiz çalışıyor. Yapay zeka üzerine çok farklı içerikler ve sürprizlerle geliyoruz. Yeni bir teknoloji sunacağız."