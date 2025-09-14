Kulaklıkla 'canlı çeviri' dönemi başlıyor! Yabancı dil bariyeri ortadan kalkacak

ÖMER TEMÜR - Akıllı cihazlarla birlikte yabancı dil bariyeri ortadan kalkıyor. Akıllı telefonların ardından kulaklıklar da canlı çeviri özelliği kazanıyor. Apple’ın iPhone etkinliğinde tanıttığı AirPods Pro 3 modeliyle birlikte öne çıkan Canlı Çeviri (Live Translation) özelliği, AirPods 4 (ANC özellikli) ve AirPods Pro 2 modellerine de geliyor. Canlı Çeviri ile kullanıcılar AirPods aracılığıyla farklı diller konuşan kişilerle doğal biçimde iletişim kurabiliyor. Karşı taraf da AirPods kullanıyorsa konuşma anında iki tarafa çevriliyor; eğer kulaklık yoksa çeviri iPhone ekranında yazılı ya da sesli olarak aktarılıyor.

Şu an için İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce ve İspanyolca destekleniyor. İtalyanca, Japonca, Korece ve Çince desteği ise 2025’in ilerleyen dönemlerinde eklenecek. Özellik, iOS 26’nın 15 Eylül’de yayınlanmasıyla birlikte hayata geçecek.

ŞU AN BAZI UYGULAMALARDA MEVCUT

Apple hâlihazırda FaceTime, Mesajlar ve Telefon uygulamalarında “Canlı Çeviri” özelliğini sunuyor. Benzer özellikler Samsung Galaxy S24 serisi ve Meta’nın Ray-Ban gözlüklerde de bulunuyor. Ayrıca Samsung Galaxy Buds Core, Acer AI TransBuds ve Honor Earbuds Open canlı çeviri özelliği ile hâlihazırda kullanılıyor. Gerçek zamanlı ve çift yönlü çeviri yapma özelliğine sahip kulaklıklar sayesinde kullanıcılar tercümeye gerek kalmadan rahatlıkla iletişim kurabiliyor.