Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Kulaklıkla 'canlı çeviri' dönemi başlıyor! Yabancı dil bariyeri ortadan kalkacak

Kulaklıkla 'canlı çeviri' dönemi başlıyor! Yabancı dil bariyeri ortadan kalkacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kulaklıkla &#039;canlı çeviri&#039; dönemi başlıyor! Yabancı dil bariyeri ortadan kalkacak
Teknoloji, Apple AirPods, Yabancı Dil, İletişim, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yabancı dil bariyeri kalkıyor. Akıllı kulaklıklar canlı çeviri yapacak. Farklı dilleri konuşanlar, bu kulaklıklar sayesinde birbiriyle anlık iletişim kurabilecek.

ÖMER TEMÜR - Akıllı cihazlarla birlikte yabancı dil bariyeri ortadan kalkıyor. Akıllı telefonların ardından kulaklıklar da canlı çeviri özelliği kazanıyor. Apple’ın iPhone etkinliğinde tanıttığı AirPods Pro 3 modeliyle birlikte öne çıkan Canlı Çeviri (Live Translation) özelliği, AirPods 4 (ANC özellikli) ve AirPods Pro 2 modellerine de geliyor. Canlı Çeviri ile kullanıcılar AirPods aracılığıyla farklı diller konuşan kişilerle doğal biçimde iletişim kurabiliyor. Karşı taraf da AirPods kullanıyorsa konuşma anında iki tarafa çevriliyor; eğer kulaklık yoksa çeviri iPhone ekranında yazılı ya da sesli olarak aktarılıyor.

Şu an için İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce ve İspanyolca destekleniyor. İtalyanca, Japonca, Korece ve Çince desteği ise 2025’in ilerleyen dönemlerinde eklenecek. Özellik, iOS 26’nın 15 Eylül’de yayınlanmasıyla birlikte hayata geçecek.

ŞU AN BAZI UYGULAMALARDA MEVCUT

Apple hâlihazırda FaceTime, Mesajlar ve Telefon uygulamalarında “Canlı Çeviri” özelliğini sunuyor. Benzer özellikler Samsung Galaxy S24 serisi ve Meta’nın Ray-Ban gözlüklerde de bulunuyor. Ayrıca Samsung Galaxy Buds Core, Acer AI TransBuds ve Honor Earbuds Open canlı çeviri özelliği ile hâlihazırda kullanılıyor. Gerçek zamanlı ve çift yönlü çeviri yapma özelliğine sahip kulaklıklar sayesinde kullanıcılar tercümeye gerek kalmadan rahatlıkla iletişim kurabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kavşakta 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar varABD F-35'leri gönderdi! Karayipler'de kartellere taviz yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TEKNOFEST İstanbul hazırlıkları büyük bir titizlikle devam ediyor - TeknolojiTEKNOFEST İstanbul hazırlıkları büyük bir titizlikle devam ediyorAirPods Canlı Çeviri AB’de kullanılamayacak! - TeknolojiAirPods Canlı Çeviri AB’de kullanılamayacak!Türkiye'de bir ilk: İnsansı robot Festman, nüfusa kaydettirildi - Teknolojiİnsansı robot Festman, nüfusa kaydettirildiGrok'un X hesabına erişim engeli - TeknolojiGrok'un X hesabına erişim engeliMars'ta bulundu! Yaşam olduğuna dair en net belirti - TeknolojiMars'ta bulundu! Yaşam olduğuna dair en net belirtiNSosyal medya modu Android'de de kullanıma sunuldu - TeknolojiNSosyal medya modu Android'de de kullanıma sunuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...