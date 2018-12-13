Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’den KAP’a yapılan açıklamada “Hisse devrinin, Fintur’un bağlı ortaklığı Kcell’in Kazakhtelecom’a devri ve diğer yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanması ve nihai işlem bedelinin ilgili düzeltmeler sonrasında netleşmesi beklenmektedir” denildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, azınlık hissedarı oldukları Fintur’un devri konusunda öncelikle Kcell’in Fintur tarafından satışının gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti: Bunu takiben, Turkcell olarak yüzde 41,45 orandaki Fintur hissemizi yaklaşık 350 milyon avro bedelle ortağımız Sonera Holding’e (Telia) devretmek üzere bağlayıcı anlaşma imzaladık. Ocak 2019’da tamamlanması öngörülen bu işlem neticesinde, beklenen nakit girişi ile net borç/FAVÖK oranımızın 1,5x seviyesinin altına inmesini ve sınırlı döviz açık pozisyonumuzun fazlaya dönüşmesini öngörüyoruz. Kapanış günü kurları ve taşınan değerlere bağlı olmak üzere, bu işlemin karlılığımıza yaklaşık 850 milyon lira katkıda bulunmasını bekliyoruz. Bu kaynakla dijital ve büyüme odağımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dünyanın dijital operatörü olma vizyonumuzun arkasında markamız, teknolojimiz, servis portföyümüz, insan kaynağımızla beraber, daha da güçlenen bilançomuz yer alacak.