Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR İSTANBUL

Google’un kişisel asistanı Google Asistan Türkçe hizmet vermeye başladı. Bugün itibarıyla Android kullanıcılarının kullanımına açılan Google Asistan 250 senaryoya göre Türkçe cevap verebiliyor. Ocak ayı içerisinde ise IOS dâhil tüm kullanıcılara açılacak.



Şimdilik kadın sesi ile hizmet veren Google Asistan, Lollipop ve üzeri Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. ‘Apple’ın Siri’si, Amazon’un Alexa’sı ile kıyaslandığında ise çok daha ileri özelliklere sahip. Rakiplerinden ayıran en önemli özelliği devam sorulara da cevap verebiliyor.



Bir başka önemli özelliği de canlı şarkı söyleyebilmesi. Mesela Siri’ye şarkı söylemesini istediğinizde size YouTube’dan ya da telefonunuzdaki şarkılardan biri çalıyor. Google Asistan ise bu özelliklerin yanı sıra size özel olarak kendi şarkı söyleyebiliyor. Şarkı için müzik de uyduruyor. Ayrıca hızlı konuşmaları çok rahatlıkla anlıyor ve hızlı şekilde tepki veriyor. Türkçe de bile söylenmesi zor tekerlemeleri akıcı bir şekilde söyleyebiliyor. Mesela “Dal salkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar; şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi gibi... Hatta şiveleri bile doğru şekilde anlayarak size cevap veriyor.

Google Asistan, Google’ın hizmetleri ile de senkronize şekilde çalışıyor. Mesela Google haritalar ile senkronize ettiğinizde, siz nerede olursanız olun “Eve kaç dakikada gideceğim?” diye bir soru sorduğunuzda doğru şekilde cevap veriyor. Aynı şekilde akıllı ev aletleriyle de senkronize çalışıyor. Bu şekilde sesli komutla ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz.



Temelinde makine öğrenimi ve yapay zekâ bulunan Google Asistan henüz gelişme aşamasında. Makine öğrenimiyle birlikte önümüzdeki dönemde daha iyi bir şekilde Türkçeyi kullanmaya devam edecek. Türkçe servislerle birlikte kullanım alının daha da yaygınlaşması bekleniyor.

İşte yetenekleri

Google Asistan “Okey Google” komutu ile aktif hâle geliyor. İşte Google Asistan’ın yetenekleri:

- Özlem’i ara, Işıl’a WhatsApp’tan mesaj gönder, Nazlı’ya e-mail yaz.

- Sabah saat 8.00’e alarm kur.

- Ajandamdaki toplantıları göster.

- Alışveriş listeme hardal ekle.

- Telefonumu uçak moduna al. Fotoğraf çek, ışıkları yüzde 50 yap.

- Sezen Aksu çal. Netflix aç.

- Eve yol tarifi ver, fırınları göster.

- Borsa ne oldu, dolar kaç lira? Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Elmada kaç kalori var?

- Şiir oku, şaka yap, sıkıldım. Şarkı söyle, tekerleme oku.