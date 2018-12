Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralık ayında kullanıcıyla buluşan CasperPro M100 Mini Bilgisayar’ın ardından kurumsal ailenin en güçlüsü olmaya aday Nirvana N200 Masaüstü Bilgisayar, ocak ayında piyasaya çıkıyor. Casper’ın kurumsal ürünleri; doktorlar, ofis çalışanları, prodüksiyon ekipleri gibi birçok kullanıcıya çözüm sunabiliyor. Casper’ın kurumsal ürün ailesinde; All in One serisi, Nirvana desktop ve notebook’lar ile 21,5”, 24” ve 27” monitörler yer alıyor.