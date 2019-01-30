Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple ve Tim Cook, son dönemlerde azalan iPhone satışlarını artırmanın yollarını aramaya devam ediyor. Şirket, her ne kadar satışların azalmasını umursamıyor gibi görünse de CEO Tim Cook, pek öyle düşünmüyor.

COOK: "TÜRKİYE'DE SATIŞLAR DÜŞTÜ"

Apple CEO'su Tim Cook, Reuters’a yaptığı açıklamada, bazı ülkelerdeki para birimlerinin değer kaybına göre iPhone fiyatlandırmalarını yeniden düzenleyeceklerini söyledi. Tim Cook, ilk defa Türkiye'de ve Çin'de satışların düştüğünü de kabul etti.

COOK: "TÜRKİYE'DE iPHONE FİYATLARI DÜŞECEK"

Cook röportajında, Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelere de değinerek, ''Türkiye gibi pazarlarda, yerel paranın dolar karşısında değer kaybetmesi bizleri oldukça etkiledi. Kur farkı nedeniyle sorun yaşadığımız Türkiye gibi ülkelerde fiyat indirimi uygulayacağız.''

Tim Cook, Türkiye'deki fiyatlara ne zaman indirim uygulanacağı konusuna açıklık getirmedi. Görünüşe göre Apple, satışların düşmesinden sonra takındığı rahat tavrı bırakıp panik havasına yavaş yavaş girmeye başlıyor.

Kaynak: Ensonhaber