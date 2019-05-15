Sayan, Türksat AŞ'nin ev sahipliğinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim  Kurumunda (BTK) üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen iftar programında  yaptığı konuşmada, gençlerin, topraklarına olan bağını kaybetmeden dünyaya  istikamet verdiği bir gelecek hayal ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği değer ve  onlara yüklediği misyonun, hem ülke hem de dünya için bir müjde olduğunu  vurgulayan Sayan, son 17 yılda ekonomi başta olmak üzere hemen her alanda  yakalanan ivmenin etkisinin büyük olduğunu ifade etti.

Dünyanın "ben de varım" diyerek cesaretle yerinden doğrulan, cesur,  inanmış, dinamik bir nesle ihtiyacı olduğunu dile getiren Sayan, "Bugün burada  ben bu dinamizmi görüyorum." diye konuştu.

Sayan, yerli ve milli adımlar attıklarını belirterek Bakanlık  çalışmalarında da yola bu bilinçle devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin tamamını kapsayacak yerli ve milli teknoloji çalışmalarına  mesai ayırmanın önemine değinen Sayan, WhatsApp uygulamasında güvenlik açığının  haberlere yansıdığını anımsattı.

Sayan, yaşanan gelişmelere yönelik Türkiye'de bu güvenlik açığından  mağdur olması muhtemel kullanıcılar ve güvenlik açığına karşı alınan tedbirler  hakkında bilgi verilmesi için WhatsApp yetkililerine gerekli  uyarıların  yapıldığını  belirtti.

Yurt dışı kaynaklı uygulamalardaki güvenlik zafiyeti dolayısıyla yerli  ve milli uygulamaların kullanılmasına önem verilmesini isteyen Sayan, iletişim  teknolojilerinin güvenli ve bilinçli kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

WhatsApp ve benzeri iletişim, mesajlaşma uygulamaları yerine  Türkiye'deki işletmeciler tarafından geliştirilen ve kullanıma sunulan "Laff",  "Bip" gibi uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Sayan, bunların  yenilerini 2023 hedefi doğrultusunda tamamen yerli ve milli imkanlarla gençlerin  geliştireceğini kaydetti.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da haberleşme uydularının,  iletişim ve uzay teknolojileri alanında daha hızlı, daha yüksek kapasiteli ve  düşük maliyetli sistemlerin araştırılması sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

Türkiye'de de son yıllarda hızla gelişen uydu haberleşme hizmetlerine  yönelik teknolojik gelişmeler çerçevesinde, uluslararası düzenlemelerde gerekli  değişikliklerin yapıldığını dile getiren Karagözoğlu, spektrum ve yetkilendirme  uygulamaları için mevcut olan düzenlemelerin geliştirilmesine yönelik  çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen de şirket hakkında bilgi vererek veri  ve televizyon hizmeti sağlayan şirketin, 118 ülkede 3,5 milyon kişiye ulaştığını anlattı.