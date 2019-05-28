Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Türkiye’nin en çok kazandıran online bilgi yarışması Hadi, 29 Mayıs Çarşamba akşamı düzenlenecek Zor Hadi ile nefesleri kesecek. Ramazan’a özel olarak bu çarşamba saat 21.00’de yayınlanacak olan ve son üç haftadır devreden Zor Hadi’de, bu hafta 40 bin TL’lik ödül dağıtılacak. Toplam 20 sorunun sorulacağı yarışmada soruların tamamına doğru cevap veren Hadici veya Hadiciler, büyük ödülün sahibi olacak.



Bugüne kadar 2 milyon kişiye 6 milyon ödül dağıttı

Türkiye’nin fenomen yarışması Hadi, farklı yarışma konseptleriyle bugüne kadar iki milyon kişiye altı milyon TL’ye yakın para ödülü dağıttı. Bugüne kadar yapılan Zor Hadi yarışmalarında ise 2 kişi 20.000 TL ve 3 kişi de 10.000 TL ödülün sahibi oldu.