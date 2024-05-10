12 Mayıs Hemşireler Günü’nde kıymetli hemşirelerimize gönderilecek mesajlar resimli

12-18 Mayıs’ta Hemşireler Günü için sevdiklerinize en özel ve güzel mesajlar ve sözler

12-18 Mayıs’ta Hemşireler Günü için sevdiklerinize en özel ve güzel mesajlar ve sözler

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’nda hemşirelere söylenecek en özel ve güzel sözler merak edilmekte. Hemşirelerimize gönderilecek mesajlar neler?

Hemşireler Günü, hemşirelik mesleğinin kurucusu olan Florence Nightingale’nin doğum günü olan 12 Mayıs’ta kutlanmakta. 12-18 Mayıs hemşireler haftası olarak geçmektedir.

HEMŞİRELER GÜNÜNDE HEMŞİRELERİMİZE GÖNDERİLECEK MESAJLAR RESİMLİ

Fedakarlığı, şefkati ve özverisiyle bize hem bedenen hem ruhen şifa veren değerli hemşirelerimizin Hemşireler Günü Kutlu Olsun.

Hastaların gözlerine bakarak yüreğini okşayan kıymetli hemşirelerimiz bize verdiğiniz emekler saymakla bitmez. Sağlığımıza kavuşmamızda öncü yol olduğunuz için teşekkür ederiz. Hemşireler Gününüz Kutlu Olsun!

Gece gündüz demeden sağlığımız için koşturan, bu işi sevgiyle yapan emektar hemşirelerimizin Hemşireler Günü Kutlu Olsun.

Hemşirelerle hastaların arasındaki bağ çok farklıdır. Yeri geldiğinde bizim için nöbet tutar yeri geldiğinde yalnız hissettiğimizde bize arkadaş yoldaş olurlar. Çok kıymetli hemşirelerimizin Hemşireler Günü Kutlu Olsun.

En zor mesleği hemşireler yapar derler; gerçekten öyle. Yeri gelir hastaların sinirlerine tahammül eder, yeri gelir hastaların acısını kendi acısı gibi yaşar. Hastane köşelerinde yalnız hissetmemenizi sağlarlar. Kıymetli hemşirelerimizin Hemşireler Günü Kutlu Olsun.

12 MAYIS'A ÖZEL SÖZLER

İnsan hayatını hayatının merkezine koyan hemşirelerimiz bizlerin kahramanıdır. 12 Mayıs Hemşireler Günü Kutlu Olsun!

Yaşadığı yorgunluğu göz ardı eden, uykusuz sabahlara kadar nöbet tutan değerli hemşirelerimizin Hemşireler Günü Kutlu Olsun.

Emeklerinin karşılığını asla veremeyeceğimiz hemşirelerimiz, sağlığımız için bu kadar çabaladığınız için teşekkür ederiz. Hemşireler Gününüz Kutlu Olsun.

Ebe ve hemşirelerimizin Hemşireler Günü Kutlu Olsun!